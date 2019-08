PUBG Mobile 0.14.0-uppdateringen introducerar Zombie Infection Mode

Tencent Games gör sig redo att släppa PUBG Mobile 0.14.0-uppdateringen tillsammans med ett nytt Zombie Infection Mode. För att säkerställa en stabil utrullning, gick servrarna offline för underhåll under natten till den 13 augusti.

Den nya 0.14.0-uppdateringen till PUBG Mobile tillkännagavs under PUBG Mobile Club Open 2019-turneringen som hölls i juli i år. Uppdateringen kommer att introducera ett nytt Zombie Infection Mode, som kommer låta spelare att ladda in som en zombie under matcherna och möta ett lag av mänskliga försvarare.

Det här nya spelläget kommer göra det möjligt för spelare att uppleva spelet ur ett helt annat perspektiv. Vem som blir zombie och vilka som blir försvarare är dessutom helt slumpat.

Så går spelläget till

Som nämnt ovan kommer Zombie Infection Mode göra att spelare slumpmässigt laddar in som antingen försvarare eller zombier. Målet som en försvarare är att överleva zombieattackerna och hålla infektionen under kontroll, medan målet för zombier är att infektera alla försvarare med hjälp av sina olika förmågor och klor.

Varje match är uppdelad i två omgångar: En omgång med vanliga försvarare och en andra omgång där de sista tre överlevande försvararna blir till Terminators. De vanliga försvararna har tillgång till vapen och ammunition, medan Terminators blir till krigare som använder svärd.

Försvarare som infekteras av zombier kommer dessutom att förvandlas till samma dödliga varelse under matchen.

Spelare kommer dessutom att få tillgång till ett nytt Characters-system i den nya 0.14.0-uppdateringen i EvoGround-matcher. De kommer att börja med den ensamma karaktären Viktor, som är utrustad med en enda uppsättning färdigheter och som kommer att gå upp i nivå efter varje match. Dessa karaktärer kan anpassas med olika outfits, emotes och röster.

Gränssnittet i lobbyn har dessutom förbättrats och visar nu matchmaking och inställningar på samma skärm. Servrarna för PUBG Mobile 0.14.0-uppdateringen kommer att gå live den 14 augusti.