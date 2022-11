Om du redan har spelat färdigt Return to Monkey Island – den mäktiga återkomsten av Guybrush Threepwood som släpptes i september – kanske du lockas av peka-och-klicka-klassikern Indiana Jones and the Last Crusade som ingår i Prime Gaming den här månaden.

Betydligt modernare spel än så erbjuds dock också på Amazons speltjänst i november, och de som sticker ut mest är racingsimulatorn WRC9 och Fallout: New Vegas Ultimate Edition – det populära postapokalyptiska actionrollspelet som av många anses vara det bästa spelet i Fallout-serien.

Utöver dessa får du som Prime-medlem även tillgång till pusselspelen Facility 47 och Etherborn, skräckäventyret Whispering Willows och tårdrypande indiespelet Last Day of June.



I vanlig ordning finns det dessutom gott som spelinnehåll att tanka ner gratis för alla Prime Gaming-prenumeranter, såsom paket, skins och bonusar i spel som Dead by Daylight, GTA Online, Minecraft Dungeons, Apex Legends och FIFA 23.

Prime Gaming-spel i oktober 2022: Hela listan

Här är hela listan av de spel som finns tillgängliga gratis på Prime Gaming i november 2022:

Fallout: News Vegas Ultimate Edition

WRC 9

Last Day of June

Etherborn

Facility 47

Whispering Willows

Indiana Jones and the Last Crusade

Kolla även in trailern från Prime Gaming där spelen presenteras:

Så blir du Prime-medlem

För att få tillgång till novemberutbudet på Prime Gaming behöver du bli Prime-medlem. Har du inte tidigare använt Amazon Prime kan du registrera dig för en 30 dagars gratis provperiod utan bindningstid. Väljer du att avsluta medlemskapet inom 30 dagar betalar du med andra ord ingenting för månadens spel och spelinnehåll – och du får behålla dem även efter att ditt medlemskap är avslutat.

Prova Amazon Prime gratis genom att klicka på länken nedan.

Prova Prime Gaming fritt i 30 dagar | 59 :- 0:- | Amazon Prime Gaming
Amazon är helt gratis att prova i 30 dagar, och väljer du att stanna kostar det 59 kronor i månaden, eller 549 kronor för ett årsmedlemskap. Prime Gaming är inte den enda anledningen att skaffa Prime. Medlemskapet ger dig nämligen gratis frakt när du handlar hos Amazon.se, exklusiv tillgång till kampanjer samt Prime Video – en streamingtjänst där du kan se Sagan om ringen: Maktens ringar, och mycket mer.

