PlayStation Plus har äntligen ett RPG kan överskugga Stardew Valley

PlayStation Plus får en fin uppgradering av sitt utbud den här månaden, med massor av fantastiska spel som läggs till i spelkatalogen, men det är ett spel som verkligen sticker ut.

Den här månaden har PlayStation Plus lyckats överglänsa Xbox Game Pass med en rad fantastiska spel som det stealth-fokuserade actionäventyret Dishonored 2 och tredjepersonsskjutspelet Ratchet & Clank: Rift Apart. Men efter släppet av Zelda: Tears of the Kingdom är vi sugna på något mer fantasifullt och mysigt.

Som tur är lägger PlayStation Plus till Sakuna: Of Rice and Ruin i sitt utbud den här månaden. Detta sidskrollande fantasy-RPG kretsar kring Sakuna, en bortskämd skördegudinna som kastats ut från sitt himmelska hem och skickats till en ö som håller på att förfalla och invaderas av demoner. Med en grupp utstötta människor vid sin sida måste Sakuna återta ön, slåss mot horder av demoniska fiender och övervinna landskapets alla utmaningar för jordbruk.

Likt Stardew, men ändå inte

Om du tycker om Stardew Valley bör du testa detta spel. (Image credit: XSEED Games)

Sakuna: Of Rice and Ruin kombinerar strider och jordbruk på ett sätt som påminner om den liknande jordbruksimulatorn, Stardew Valley. Men Sakuna lyckas överglänsa den pittoreska dalen med sina imponerande sidskrollande strider och komplexa jordbrukssystem. Medan Stardew Valleys strider och jordbruksdelar ibland kan kännas som separata element avsedda för två olika typer av spelare, kombinerar Sakuna dessa två funktioner på ett utmärkt sätt.

Att bemästra konsten att bedriva jordbruk hjälper dig på flera sätt än ett. Du använder jordbruksredskap som kan kedjas samman som vapen för att besegra horderna av demoner, samtidigt som du lär dig specialattacker längs vägen för att kunna besegra mäktiga fiender. Sakunas styrka växer för varje strid och hon kan lära sig egenskaper som varierar i utseende och smak, vilket direkt påverkar hennes stridsförmågor.

Medan Stardew Valley har sina egna fördelar med ett gulligt romantik-inslag, en söt 2D konststil och roliga fiskesimuleringar, så träffar det inte samma ton. Sakuna: Of Rice and Ruin har en fantastisk handling som använder japansk mytologi för att berätta en historia om ens plats i världen. Detta i kombination med den fantastiska konststilen som ger liv till RPG-spelet och ett vackert soundtrack, så har man en riktig vinnare.