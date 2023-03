Pixars Elemental-film skruvar upp värmen i tävlingen om bästa animerade film 2023

Pixar (Öppnas i ny flik) är kända för att våga tänja på gränserna i världen av animerad film – och Elemental, som blir studions nästa film, ser ut att fortsätta den traditionen. Den 27 Pixar-filmen, som följer i hälarna på Disney-dotterbolagets två släpp under 2022 – Turning Red (Öppnas i ny flik) och Lightyear (Öppnas i ny flik) – kommer på bio den 16 juni. Det är alltså hög tid att vi får en bättre uppfattning om vad dess handling kommer att bli.

Lyckligtvis har Pixar precis bjudit på en officiell trailer för Elemental – som är en av våra mest efterlängtade nya filmer 2023 (Öppnas i ny flik) – som inte bara ger några nya detaljer om dess handling, utan också ger oss en ny titt på filmens fängslande visuella stil. Kolla in trailern nedan:

Den animerade stilen är i vanlig ordning riktigt imponerande, med Wades vattenkropp och den ständigt brinnande Ember. Det är en riktigt imponerande bedrift att få dessa kontrasterande bilder att fungera i samma VFX-motor och se så vackert naturliga ut som de gör. Någon annan som räknar med att Elemental kommer få en nominering för bästa animerade film vid Oscarsgalan 2024?

När det gäller filmens handling, verkar det som att den kommer att fokusera på ett platoniskt eller romantiskt förhållande mellan den eldbaserade Ember och vattenbaserade Wade. Just nu har vi bara en enkel sammanfattning av handlingen från Pixar att gå på, som lyder: "I en stad där eld, vatten, jord och luft bor tillsammans, möter en eldig ung tjej och en go-with-the-flow-snubbe som snart upptäcker något elementärt: hur mycket de faktiskt har gemensamt". Den här nya trailern avslöjar alltså hur Ember och Wades världar kolliderar och utforskar tematiskt föreställningen om hur motstridiga raser och krafter kan samexistera.

Rollerna i Elemental kommer att spelas av Leah Lewis (Batwheels, The Half of It) som Ember och Mamoudou Athie (Jurassic World: Dominion (Öppnas i ny flik)) som Wade. Nykomlingen Mason Wertheimer har fått rollen som Clod, en ung, street smart jordbaserad karaktär, medan Wendie McLendon-Covey (Reno 911!) kommer att gestalta Gale, en luftbaserad person. Catherine O'Hara (Schitt's Creek) gör rösten för Wades mamma Brook.

Pixars senaste långfilm har regisserats av veterananställde Peter Sohn, vars enda andra regi-roll var för The Good Dinosaur från 2016. Sohn har dock gjort röster för många karaktärer i Pixar-världen, inklusive Sox i Lightyear, såväl som att han har producerat, skrivit, animerat och agerat som handlingskonsult i många andra Pixar-filmer. John Hoberg och Kat Likkel (My Name Is Earl, Black-ish) får sällskap av Brena Hsueh (How I Met Your Mother) som filmens huvudförfattare.

Blir en suverän sommar för animerade filmer

Spider-Man: Across the Spider-Verse kommer också i början av sommaren. (Image credit: Sony Pictures)

Animationsgenren visade sig vara ett populärt medium för både publik och kreatörer under 2022 – Turning Red, Guillermo del Toros Pinocchio (Öppnas i ny flik) och Puss in Boots: The Last Wish var alla otroligt välgjorda filmer och det verkar som att 2023 kommer att följa i samma fotspår.

Med deras förkärlek för att bryta ny mark i animeringsvärlden, hjälper Pixar till att leda gruppen med Elemental. Filmen är dock inte den enda nya titeln från studion som kommer att imponera på cinefiler med sin visuellt fängslande animationsstil, nyanser, stadsbildsbakgrunder och tekniska innovationer.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Öppnas i ny flik), uppföljaren till 2019 års Into the Spider-Verse, kommer också att släppas med sin egen revolutionerande konststil och iögonfallande färger – och den kommer bara två veckor före Elemental den 2 juni, vilket betyder att den sjätte månaden 2023 kommer att bjuda på massvis med nytt material för alla fans av animerade filmer.

Släng in The Super Mario Bros. Movie – den Universal-, Nintendo- och Illumination-animerade filmen baserad på Nintendos legendariska tv-spelsserie – såväl som Paramounts visuellt slående Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (Öppnas i ny flik)-film och Netflix stop-motion-animerade uppföljare Chicken Run : Dawn of the Nugget, ser det ut att bli ett stort år för animerade filmer, där genren får mycket större utrymme än tidigare.