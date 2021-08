OnlyFans förbjuder sexuellt innehåll och lämnar dess framtid osäker

OnlyFans kommer att förbjuda explicit sexuellt innehåll från och med oktober, vilket förbjuder det material som har gjort plattformen populär, speciellt under det senaste året där större delar av världen har befunnit sig i karantän.

I ett uttalande som lämnades till TechRadar och sprids i stor utsträckning på nätet, uppgav OnlyFans att plattformen antar ändringarna "för att följa bankpartners och utbetalningsleverantörers önskemål".

”För att säkerställa plattformens långsiktiga hållbarhet och fortsätta att vara värd för en inkluderande gemenskap av skapare och fans måste vi utveckla våra riktlinjer för innehåll. Skaparna kommer att kunna fortsätta att publicera innehåll som innehåller nakenhet, så länge det överensstämmer med vår policy för acceptabel användning”, står det i uttalandet.

OnlyFans kommenterade inte något mer utöver uttalandet och klargjorde inte heller sin ståndpunkt kring icke-sexuell nakenhet; företagets Acceptable Use Policy förbjuder endast offentlig nakenhet om den spelades in eller sändes från regioner eller länder där sådan nakenhet är olaglig.

Hela uttalandet följer nedan, översatt till svenska:

”Från och med 1 oktober 2021 kommer OnlyFans att förbjuda publicering av innehåll som innehåller explicit sexuellt beteende. För att säkerställa plattformens hållbarhet på lång sikt och fortsätta att vara värd för en inkluderande gemenskap av skapare och fans måste vi utveckla våra riktlinjer för innehåll. Skaparna kommer att kunna fortsätta att publicera innehåll som innehåller nakenhet så länge det överensstämmer med vår policy för acceptabel användning.

Dessa ändringar ska uppfylla önskemålen från våra bankpartners och utbetalningsleverantörer.

Vi kommer att dela med oss av mer information under de kommande dagarna och vi kommer aktivt att stödja och vägleda våra skapare genom denna ändring av innehållsriktlinjer.

Vi förblir dedikerade till vår community med 130 miljoner användare och över 2 miljoner skapare som har tjänat in över 5 miljarder dollar på vår plattform.

OnlyFans är fortfarande engagerad i de högsta nivåerna av säkerhet och innehållsmoderering bland alla sociala plattformar. Alla skapare verifieras innan de kan ladda upp innehåll till OnlyFans, och allt uppladdat innehåll kontrolleras av automatiska system och mänskliga moderatorer.

Som en del av vårt engagemang för säkerhet och transparens släpper vi vår första Monthly Transparency Report för juli 2021.

https://onlyfans.com/transparency/july2021 ”

Förbudet kan stoppa plattformens massiva tillväxt under pandemin

OnlyFans innehållsskapare lägger inte bara ut vuxet och sexuellt explicit material, eftersom musiker och andra artister har använt plattformen för att ge fans för tillgång till foton, videor och annat innehåll, men det är otvivelaktigt att hemsidan blev känd till stor del för det tidigare nämnda.

Det är också obestridligt att hemsidans popularitet exploderade under pandemin: OnlyFans moderbolag Fenix International släppte en rapport som sträcker sig fram till november 2020 om att det totala antalet skapare ökade från 348 000 under 2019 till över 1,6 miljoner mot slutet av 2020, medan antalet fans växte från 13,4 miljoner till 82 miljoner. Företaget tjänade in 2,32 miljarder dollar i betalningar från fans, jämfört med 324 miljoner dollar vid samma punkt under 2019. Med tanke på att OnlyFans tar 20% av det, ökade dess inkomst från 59 miljoner dollar till 385 miljoner dollar, enligt Musically.

Sedan dess har antalet ökat till 130 miljoner användare, enligt OnlyFans uttalande ovan. Dessa siffror inkluderar skapare som har använt onlineplattformen som inkomstkälla medan globala avstängningar har stört andra branscher, som detaljhandel, mat och mer. Att förbjuda sexuellt explicit innebär att de i princip kickar skapare av vuxet material som förlitade sig på plattformen för inkomst.

Svaret online har varit en blandning av åsikter som kritiserar OnlyFans för att överge skapare av sexuellt explicit innehåll efter att ha varit centrala för deras tillväxt, tillsammans med förvirring över att plattformen vänder ryggen till sin största kategori (och inkomstkälla).

Att förbjuda sexuellt innehåll stänger en avgörande inkomstkälla för vissa mitt under en kris, säger Dr Barbara Brents, professor i sociologi vid University of Nevada, Las Vegas och expert på sexindustrin och sexhandel.

"Under pandemin har många människors försäljning av sexuella tjänster blivit beroende av onlineplattformar," sa Dr Brents till TechRadar under ett telefonsamtal. ”Det finns alla möjliga sätt på vilka människor har köpt och sålt intimitet, och OnlyFans har varit ett av de sätt som människor kan försörja sig på och genom att stänga ner detta, kan de människor som är beroende av hemsidan inte längre få någon inkomst."

Onlinetjänster ger sexarbetare en nivå av säkerhet och fysisk kontroll över klienter, och det hjälper att OnlyFans i synnerhet är lätt att använda för skapare och konsumenter och inte förlitar sig på särskilt många tredjeparter, vilket uppmuntrar oberoende företag. När en tjänst försvinner kommer sexarbetare att övergå till en annan, men det är inte så lätt.

"Sexarbetare är motståndskraftiga och många kommer gå vidare till en annan plattform men det är inte lätt, och när du förlorar din inkomstkälla så här, förlorar du lite din förmåga att investera i nästa sak", sa Dr Brents.

Det är oklart exakt hur stor del av OnlyFans' skapare och fans som använder plattformen för att skapa och konsumera sexuellt explicit innehåll, och vi måste vänta till oktober för att se hur mycket av hemsidans community som lämnar efter förbudet. Men vi kan vända oss till historien - till och med den senaste historien - för att se hur andra hemsidor och plattformar har klarat sig efter att ha startat vuxeninnehåll, även om det är sexarbetarna och oberoende skapare som har lidit mest.

Den senaste plattformen som delvis växt av sexarbetare för att sedan förbjuda dem

OnlyFans är långt ifrån den första plattformen som vuxit tack vare att communities skapar och delar sexuellt explicit material innan de förbjuder innehållet av en handfull skäl. För det mesta görs dessa saneringsansträngningar för att följa policyer från ännu större plattformar, men som i OnlyFans fall har de också gjorts för att tillgodose finansinstitutens krav.

Ett av de mest kända exemplen är Tumblr, som förbjöd NSFW-innehåll i december 2018 - enligt uppgift som ett försenat villkor för förvärvet av Yahoo 2016, men också efter dess iOS-app förbjöds efter upptäckten av barnpornografibilder på hemsidan. Detta uppfattades som ett svek av skapare av vuxeninnehåll, som hade byggt communities på plattformen, liksom HBTQ-gemenskapen som också delade en mängd vuxeninnehåll, enligt en rapport från Vice. Efter en stor utflyttning av användare såldes sajten 2019 för 3 miljoner dollar, en bråkdel av det pris på 1,1 miljarder dollar som Verizon betalade för att förvärva den 2013, enligt The Verge.

Samma år stängde online-marknadsplatsen Craigslist sin sektion för personliga annonser, som var en avgörande plattform för att organisera erotiska utbyten och träffar, inklusive sexarbete - ett beslut Craigslist tog som ett svar på godkännandet av de kontroversiella anti-sexhandel FOSTA- och SESTA-lagarna. Det stängde en annan kanal som sexarbetare använde för att säkert samordna med klientel online, som The Washington Post rapporterade. En annan hemsida, Backpage, pressades på samma sätt till att stänga ner under 2019, enligt Slate.

På den finansiella sidan har crowdfunding och betalningsplattformar som Patreon och PayPal fryst pengar eller stängt konton som används av sexarbetare, enligt The Daily Dot. Under åren har banker stängt konton för porrstjärnor, som Chase gjorde 2014, som Buzzfeed rapporterade, vilket är en av de mer kända incidenterna av finansinstitut som begränsar skapare av vuxeninnehåll. När användare som ägnade sig åt erotiskt innehåll förbjöds från deras plattformar under 2012, pekade PayPal på Visa och Mastercard, som i sin tur pekade på federala regeringsbestämmelser, skrev Engadget.

OnlyFans är bara den senaste i en lång rad onlineplattformar som begränsar och förbjuder vuxeninnehåll och sexarbete under det senaste decenniet. Även om internet har förändrats under den tiden, formas det i allt större utsträckning av en handfull kolossala företag inom innehålls-, tjänst- och finansindustrin snarare än innehållsskapare och konsumenter.