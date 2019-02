OnePlus' VD Pete Lau har fångats på bild med en mystisk ny mobil

En läckt bild, som verkar ha tagits från ett internt OnePlus-möte, har dykt upp på nätet och visar upp OnePlus' VD Pete Lau med en enhet som antingen kan vara OnePlus 7 eller en annan ännu en tillkännagiven 5G-mobil från företaget.

Bilden laddades upp av läckan Ishan Agarwal, som har en hyfsad historik när det kommer till tidigare läckor av mobiler. Med tanke på att vi faktiskt ser OnePlus' VD i bilden, råder det nästan ingen tvekan om att bilden faktiskt är sann.

Det går att se en röd enhet på skärmen, som även verkar ligga med framsidan nedåt på bordet i rummet, samtidigt som Lau håller i en vit/grå version av enheten.

Den har en distinkt cirkulär kamerauppsättning på baksidan, något som kan komma att bli en ny design från företaget.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

EXCLUSIVE! Here's your first look at an upcoming OnePlus Device I don't know much about. This image shows the device in prototype/designing stage and it is not final but this is probably how the device may end up looking. That's Pete (CEO of OP) in the img and the device itself. pic.twitter.com/Yau9EsgSDyDecember 19, 2018