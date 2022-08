OnePlus Nord 3 är på väg, med en mängd andra Nord-prylar

Det var ett tag sedan vi hörde något om OnePlus Nord 3 (opens in new tab), men det ser ut som om vi kanske inte behöver vänta mycket längre innan nästa prisvärda OnePlus-mobil får en officiell lansering.

Enligt den pålitliga läckan Mukul Sharma (opens in new tab) är OnePlus Nord 3 faktiskt på gång och kommer att lanseras tillsammans med en hel mängd nya Nord-enheter: en Nord Watch, ett Nord Band, nya Nord Buds (opens in new tab), en Nord smartvåg och mer.

Det är en imponerande expansion av Nords ekosystem. Vi har redan fått se ett par OnePlus Nord Buds, så den produkten kommer att vara en uppdatering, men övriga prylar är helt nya – förutsatt att Nord-klockan blir en billigare och separat produkt till OnePlus Watch (opens in new tab).

Nord 3Nord WatchNord BandNew Nord BudsNord smart measuring scale (not sure of the name)and more Nord-branded AIoT products coming up.August 19, 2022 See more

Många produkter

Vi antar att Nord Band kommer att vara en aktivitetsmätare, men vi har ingen mer information om dessa produkter utöver deras namn och deras existens. Det är dock tydligt att OnePlus vill expandera Nord-varumärket ganska snabbt.

Nu när OnePlus och Oppo gått samman (opens in new tab), och OnePlus flaggskeppsserie fortsätter med mobiler som OnePlus 10T, kan det bli svårt att hålla reda på alla enheter som lanseras från denna teknikjätte.

Än så länge har vi ingen ny information om lanseringsdatum, men det har gått mer än ett år sedan OnePlus Nord 2 (opens in new tab) presenterades, och tidigare rykten (opens in new tab) har antytt att vi kan få se tillkännagivanden någon gång i augusti eller september.

OnePlus Nord-strategin

Nord-historien började simpelt, men den ursprungliga OnePlus Nord (opens in new tab) som ett prisvärt, mellanklassalternativ till flaggskeppstmobilerna som erbjuds av OnePlus. Det är samma typ av strategi som Google har med mobiler som Google Pixel 6a (opens in new tab).

Under de två åren sedan Nord gjorde sin debut har vi sett många olika produkter från OnePlus, med och utan Nord-varumärket – och ibland med ganska förvirrande numrerings- och namnscheman som har varit svåra att hålla reda på.

Den nyligen lanserade OnePlus Nord 2T (opens in new tab), är exempelvis en mindre uppgradering jämfört med OnePlus Nord 2, och en som vi kallade "märkligt överflödig" när det gäller resten av OnePlus-sortimentet – även om det är en relativt imponerande mobil i mellanklassen.

Låt oss hoppas att den nya vågen av OnePlus-produkter kommer med funktioner och prissättningar som ger tydliga indikationer på var de ligger bland allt annat som OnePlus tillverkar (som nuförtiden även inkluderar TV-apparater (opens in new tab)).