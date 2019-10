OnePlus 7T och 7T Pro har lanserats - här är de svenska priserna

OnePlus går starkt fram på den svenska marknaden och har precis lanserat en rad nya mobiler. Mobilerna lanserades på ett evenemang i London, men det kommer även att hållas ett pop-up-evenemang för de nya mobilerna i Stockholm på lördag den 13 oktober. I bland annat Köpenhamn hölls ett pop-up-event redan under lanseringsdagen den 10 oktober, där inbjudna gäster fick möjlighet att köpa de nya mobilerna direkt efter presentationen i London var klar.

OnePlus 7T och 7T Pro OnePlus 7T

6 795 kronor

Kan köpas från och med den 17 oktober

OnePlus 7T Pro

8 395 kronor

Kan köpas från och med den 17 oktober

OnePlus 7T Pro McLaren Edition

9 395 kronor

Kan köpas från och med den 17 oktober

Det är två veckor sedan OnePlus 7T presenterades under ett evenemang i Indien, därför kommer vi inte gå allt för djupt in på detta. Under dagens lanseringsevenemang visades mobilen upp igen, men hade denna gång sällskap av en OnePlus 7T Pro-modell. Mobilen liknar sin föregångare väldigt mycket och skillnaderna finns på insidan.

Bild 1 av 4 OnePlus 7T Pro McLaren Edition (Image credit: OnePlus) Bild 2 av 4 OnePlus 7T Pro McLaren Edition (Image credit: OnePlus) Bild 3 av 4 OnePlus 7T Pro (Image credit: OnePlus) Bild 4 av 4 OnePlus 7T Pro (Image credit: OnePlus)

OnePlus 7T Pro

Med tanke på att det gått så pass kort tid sedan OnePlus 7 och 7 Pro lanserades, kan dagens lansering kanske kännas lite överflödig. Skillnaderna mellan de olika mobilerna är inte allt för stora.

Med blotta ögat är det omöjligt att se skillnaden på OnePlus 7 och OnePlus 7T Pro. Skärmar, dimensioner och kameror är exakt lika varandra. Den enda yttre skillnaden är att den nya modellen finns i en ny blå färg.

De riktiga skillnaderna ska alltså finnas på insidan, där den första är skillnaden på processorerna. OnePlus 7T Pro drivs av det helt nya Qualcomm Snapdragon 855 Plus-chipsetet i kombination med 8 GB RAM.

Skillnaden från föregångaren är emellertid inte särskilt stor, då den använder ett Snapdragon 855-chipset, samt 6, 8 eller 12 GB RAM.

Den andra skillnaden ska vara batteriet, som nu har blivit något större med en ökning till 4 085 mAh jämfört med de 4 000 mAh som finns i OnePlus 7 Pro.

Om du redan har en OnePlus 7 Pro, finns det alltså inget behov för en uppgradering.

Som en extra nyhet lanserades även en speciell McLaren-utgåva av OnePlus 7T Pro. Denna är utrustad med samma processor som den vanliga versionen, men har istället 256 GB lagring och 12 GB RAM. Den orange McLaren-färgen används dessutom i både menyer och till detaljer på själva mobilen.

Vi kommer såklart att återkomma med ett djupgående test av den nya OnePlus 7T Pro så snart som möjligt. Under tiden kan du läsa vårt test av OnePlus 7T.