OnePlus 7 Pro kommer att vara fri från både flärp och tjocka ramar

OnePlus väntar sällan på det officiella tillkännagivandet för att gå ut med detaljer om sina mobiler och OnePlus 7 Pro är inget undantag, då företaget precis gått ut med en stor annons i New York Times som bland annat avslöjar att mobilen varken kommer ha en flärp eller tjocka ramar.

Annonsen som senare laddades upp på Twitter av användaren Jerflash utesluter inte ett skärmhål helt och hållet, men baserat på tidigare läckor av OnePlus 7 Pro, förväntar vi oss en heltäckande skärm helt fri från störande moment på skärmen och istället kommer att använda en pop-up-kamera på framsidan för selfies.

Det innebär att mobilen inte heller kommer att ha någon ram vid överkanten, även om tidigare läckor har visat upp en tunn ram vid skärmens underkant, så du bör inte ta företagets påståenden om en helt ramfri mobil allt för bokstavliga, då det förmodligen bara innebär att ramarna kommer att vara minimala.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

I see you @oneplus. Taking out this front page, 4 page ad in the @nytimes... If this is any indication, the #OnePlus7Pro launch is going huge! Who else is coming May 14th NYC? pic.twitter.com/J54QXxnNfIApril 29, 2019