Nytt interaktivt Star Wars VR-spel gör exklusiv debut på Oculs Quest under 2019

Facebook, Oculus och Lucasfilm har presenterat en helt ny interaktiv spelserie, som kommer att vara exklusiv för Oculus Quest när den lanseras under 2019. Den första delen av denna interaktiva spelserie kommer att fokusera kraftigt på franchisens kändaste skurk, nämligen Darth Vader.

Även om vi inte fått särskilt många detaljer om spelet ännu, vet vi att det kommer att lanseras tillsammans med Oculus Quest under våren (eller eventuellt runt det andra eller tredje kvartalet) 2019 och kommer att heta "A Star Wars VR Series: Vader Immortal: Episode I". Det utvecklades av Lucasfilms egna studio ILMxLAB, som är känd för sitt arbete på VR-upplevelserna Star Wars: Secrets of the Empire och Trials on Tatooine.

Prissättningen och den internationella tillgängligheten för Vader Immortal har ännu inte avslöjats.

En ny sida av Darth Vader

Den första delen i Lucasfilms Star Wars VR-serie kommer som sagt att fokusera på Darth Vader, men framför allt på vart Darth Vader hänger sin otäcka mask. Spelare kommer nämligen att bjudas in för att utforska Mustafar i den första delen, som är planeten Vader styr Empire ifrån.

Du kommer specifikt att få vandra genom korridorerna av Darth Vaders slott i Mustafar, ovanför platsen där han besegrades av Obi Wan Kenobi i Star Wars Episode III: Revenge of the Sith.

Detta borde vara särskilt spännande för alla megafans av Star Wars, då den här delen av Darth Vaders karaktär i stort sett fortfarande är okänd, förutom det lilla vi fick se av slottet i Rogue One: A Star Wars Story. Nu är allt vi behöver göra att vänta och du hinner förmodligen att kolla in trailern några hundra gånger innan det är dags för lansering.