Det kommer en Dark Souls-klon till iPhone och iPad

Det verkar som att Apples enheter får en egen version av Dark Souls i form av det gotiska Action-RPG-spelet Pascal's Wager.

Pascal's Wager utannonserades under 2018 och är ett Action-RPG i tredjeperson utvecklat av TipsWorks. Det var under lanseringsevenemanget för den nya iPhone 11 som Apple utannonserade att spelet kommer släppas exklusivt till App Store i slutet av 2019, med en PC- och konsolversion som förväntas komma under 2020.

Vad handlar Pascal's Wager om?

Pascal's Wager är ett mörkt, dystert RPG som låter spelare styra Terrance, "en kurir som lever i en dystopisk värld där solen sjunkit till botten av havet". Världen Terrance bor i har sjunkit in helt och hållet i ett mörker och det enda ljus som går att se är i formen av en Kolossus.

Kolossen har dock fallit och Terrance tror att det har något att göra med hans fru som saknas, varpå han ger sig ut för att ta reda på vad som händer.

Kolla in trailern nedan:

Detta ger verkligen vibbar från FromSoftwares spel och TipsWorks försöker flytta gränserna för vad som anses vara en typisk "mobiltitel" - något som de onekligen ser ut att kunna lyckas med.

Pascal's Wager är dessutom ett spel som är gratis att prova. Spelare kan välja att köpa kapitel individuellt eller spelet som helhet. Spelet kommer till och med få DLC-innehåll och andra tillägg efter det lanserats.

Pascal's Wager kommer släppas exklusivt i Apples App Store mot slutet av 2019.