Nya iPhone 12 förväntas bli billigare än iPhone 11

Vi har fått höra att Apple planerar att släppa en 5G iPhone i år, men det verkar som att företaget fortfarande kommer att släppa 4G iPhone 12-enheter också och nu har vi precis fått lite information om hur mycket de mobilerna kommer att kosta.

Ett rykte som startades på Twitterkontot @omegaleaks (ingen känd läcka, så ta detta med en nypa salt) föreslår att av de fyra iPhone 12-modellerna vi förväntar oss att få se, kommer de två enklaste ha både 4G- och 5G-varianter, något som hade inneburit att det totala antalet enheter blivit sex.

Läckan inkluderade även priser där den grundläggande 4G iPhone 12-modellen ska kosta 549 dollar och att den något större versionen (som troligtvis kommer att heta iPhone 12 Max) kommer att bli cirka 100 dollar dyrare. Det hade gjort enheterna, till och med den större, mer prisvärda än iPhone 11 vars startpris låg på 699 dollar.

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 maxiphone 12(4g) if it happens will be 549$4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.June 25, 2020