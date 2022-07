Nya Intel Raptor Lake-processorer kan släppas till butiker den 17 oktober

Intels Raptor Lake (opens in new tab)-processorer kan enligt nya rykten släppas till försäljning den 17 oktober, följt efter en lansering i slutet av september.

Dessa nya spekulationer kring säljstarten av Intels nästa generations processorer kommer från den kända läckan Enthusiastic Citizen (via Bilibili (opens in new tab)), som upptäcktes av Tom's Hardware (opens in new tab). Du kanske minns att Enthusiastic Citizen nyligen delade med sig av en annan Raptor Lake-läcka kring Core i5-13600K (opens in new tab).

Vi rekommenderar dig som alltid att ta alla läckor och rykten med en nypa salt, men enligt den senaste informationen vi fått höra kommer Intel att lansera Raptor Lake under sitt Innovation-event den 28 september (utvecklarkonferensen drar igång dagen innan).

Det kommer också att vara dagen då embargot för recensioner hävs, så potentiella köpare bör kunna se hur 13:e generationens sortiment presterar, innan processorerna som tidigare nämnt släpps till försäljning den 17 oktober.

De första modellerna som kommer ut till butikshyllorna kommer tydligen att vara flaggskeppet Core i9-13900K (opens in new tab), tillsammans med Core i7-13700K och Core i5-13600K. KF-modeller kommer också att släppas – alltså processorer utan integrerad grafik.

Emellertid kan det hända att icke-K-processorer, som till exempel vanilla Core i7-13700, inte visas upp förrän under CES 2023, den 5 januari, innan de börjar säljas under den senare hälften av januari. Dessa modeller är inte upplåsta som chip i K-serien, vilket betyder att de inte kan överklockas, men det spelar ingen roll för dem som aldrig kommer att mixtra med sin hårdvara ändå.

Slutligen hävdar läckan att det bara är Z790-moderkort som kommer att lanseras i oktober och att mer prisvärda H760- och B760-chipset inte kommer att dyka upp förrän i januari (där de kommer att släppas tillsammans med icke-K Raptor Lake-processorerna).

Det är värt att komma ihåg att Alder Lakes moderkort (600-serien) är kompatibla med Raptor Lake, så du behöver inte uppgradera till en 700-serie om du redan kör ett chip från 12:e generationen. Och Intel lär inte släppa ett H710-chipset för Raptor Lake, utan kommer istället helt enkelt att återanvända H610-chipsetet, som nämnts är fullt kompatibelt.

Vilka hinner först?

Detta nya rykte bör tas med en stor nypa salt, men det stämmer överens med vad vi redan räknat med. När Intel tillkännagav sitt Innovation-event för 2022 (opens in new tab) bjöd teknikjätten på hintar om att vi skulle få "höra om de senaste lanseringarna" under eventet och det var under just detta event förra året som Team Blue presenterade sina Alder Lake-processorer (opens in new tab).

Det fanns alltså redan en stor sannolikhet att få se Raptor Lake på Innovation, runt dess länge ryktade tidsram i oktober, vilket innebär att det inte kommer som någon större överraskning att vi nu får höra detta via rykten. Men det som är lite extra intressant för oss är det påstådda gapet mellan lanseringen och de processorer som faktiskt kommer till försäljning.

Vi antog att detta skulle vara ett kort mellanrum, men det är bara gissningar från vår sida, baserat på hur företaget valde att göra med Alder Lake (opens in new tab) – där det bara gick en vecka mellan lanseringen och att processorerna fanns ute i butikshyllorna. I det här fallet kommer Intel tydligen att vänta tre veckor innan Raptor Lake släpps till försäljning, och det är en helt rimlig förutsägelse.

Vi hade räknat med att Intel eventuellt skulle vilja satsa på en tidig oktoberlansering för att försöka få ned AMD. Det röda lagets Ryzen 7000-processorer (opens in new tab) förväntas nämligen lanseras i september och kommer troligen att dyka upp i oktober, precis som ser ut att vara fallet med Raptor Lake – och det företag som får ut sin nästa generations processorer först kommer uppenbarligen att ha något av en mindre fördel när det gäller att roffa åt sig rampljuset snabbast.

För Intel skulle det dock vara en potentiellt större vinst eftersom det skulle vara den tredje generationen chip som släpps, utan svar från AMD, vilket kan få det röda laget att se en smula långsamma ut – även om Ryzen 5000 har hållit sig anmärkningsvärt väl under hela sin livstid (där bland annat 3D-V-cache-uppdateringen (opens in new tab) hjälpte till en hel del).

Det mycket väl kan hända att AMD hinner ut med sina produkter först, men vi kommer att få reda på det först om ett par månader när lanseringarna av dessa nästa generations chip bör komma igång.