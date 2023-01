Ny Samsung Galaxy S23-läcka tyder på en prisökning för årets flaggskepp

Just nu dyker det upp nya rykten och läckor kring Samsung Galaxy S23 (Öppnas i ny flik) nästan dagligen och en av de senaste läckorna går in lite närmare på de potentiella priserna för den kommande mobilserien. Informationen tyder på att du kommer bli tvungen att betala lite mer för årets flaggskeppsmobiler från Samsung.

Enligt Twitter-läckan @OreXda (Öppnas i ny flik) (via Notebookcheck (Öppnas i ny flik)), kommer grundmodellen att kosta 1 199 000 won i Sydkorea, 1 397 000 won för Plus-modellen och 1 599 400 won för Ultra-modellen i Galaxy S23-serien.

Vi har tyvärr ingen information kring lokala priser för mobilerna, men som jämförelse kan vi kika på de sydkoreanska priserna för Samsung Galaxy S22-serien, där grundmodellen (Öppnas i ny flik) kostade 999 900 won, Plus (Öppnas i ny flik)-modellen kostade 1 199 000 won och Ultra (Öppnas i ny flik)-modellen kostade 1 452 000 won. Om vi utgår från dessa siffror betyder det alltså att vi kan räkna med en prisökning på 10-20%.

Prisökning

Eftersom priserna skiljer sig en del mellan olika marknader, kan vi inte säga alltför mycket om de ryktade priserna för Galaxy S23-serien, men vi kan åtminstone se på dem som grova riktlinjer för prissättningarna för de kommande mobilerna.

Vi har fått höra en del rykten (Öppnas i ny flik) om att Galaxy S23-mobilerna kommer att kosta mer än deras Galaxy S22-motsvarigheter, vilket detta rykte backar upp ytterligare. Tillverkare återhämtar sig fortfarande från effekterna av pandemin, samtidigt som inflationen fortsätter att pressa upp priserna globalt.

Med detta och andra faktorer i åtanke hade det egentligen inte kommit som någon större överraskning om Galaxy S23-mobilerna släpps med högre priser än mobilerna från 2022. Det är en trend som vi troligtvis kommer att få se under resten av året, eftersom mobiltillverkare kämpar med ökade kostnade i branschen.

Alternativ till flaggskepp

Som du kan se i vår topplista över bästa billiga mobiler (Öppnas i ny flik), finns det gott om prisvärda alternativ att välja mellan på mobilmarknaden. Men vad gäller priserna för flaggskeppsmobiler ser det bara ut att gå i en riktning under den kommande tiden: upp. Det är naturligtvis ett gäng ekonomiska faktorer som spelar in i priserna på mobiler och just nu är det tyvärr ingenting som tyder på att trenden kommer att vända snart.

Därför kommer kanske mobiler i mellanklassen att vara det bästa alternativet under 2023. De har inte det absolut senaste vad gäller processorer och kameraobjektiv, men de bjuder ändå på en hyfsad nivå av prestanda och funktioner. Nästa mobil som kommer att presenteras i denna del av marknaden kan mycket väl bli Google Pixel 7a (Öppnas i ny flik), så håll lite utkik efter den.

Mobiler i premiumklassen kommer såklart att förbli tillgängliga för dem som vill ha de allra bästa komponenterna och har budget för dem, och Galaxy S23-serien kan mycket väl sätta tonen när det gäller prisökningar under de kommande månaderna. Vi får reda på det den 1 februari (Öppnas i ny flik) när de nya mobilerna presenteras.