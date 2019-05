Ny regler för drönare ligger bakom allt fler tillfälliga flygförbud

Under de senaste åren har vi fått se en enorm utveckling för drönare, något som lett till en rad lanseringar av nya och billigare produkter. Detta har gjort drönare till en teknikpryl som många fler kan köpa, både för användning inom jobb och fritid. Detta har lett till att allt fler använder drönare och det behövs inte längre något tillstånd för att flyga lättare drönare (med en vikt på under sju kilo). De får dessutom användas på fler platser än tidigare, men detta är något som leder till allt fler tillfälliga flygförbud, exempelvis i samband med stora idrottsevenemang och liknande.

Detta blev klart efter en ny rapport från Sveriges Radio Ekot som meddelar att antalet tillfälliga flygförbud som Transportstyrelsen utfärdar har sett en stor ökning under de senaste fem åren, där antalet fördubblats. För fem till tio år sedan fick Transportstyrelsen in cirka 50 ärenden gällande detta, men förra året fick de in hela 130 stycken. Detta är en siffra som förväntas stiga till 200 om trenden håller i sig.

Stefan Svensson som arbetar vid polisens Nationella operativa avdelning kommenterar på detta: "Det kommer fler och fler tillfälliga flygförbud i samband med stora evenemang – idrottsevenemang, demonstrationer, och så vidare. Det grundar sig på att vi har släppt på reglerna vad det gäller drönarverksamhet. Det är nu tillåtet att flyga drönare på fler platser än vad det tidigare var".

Även om det blivit enklare att använda drönare överlag, finns det ändå vissa regler du bör känna till innan du testar din nya teknikpryl. Det finns bland annat ett par permanent flygfria zoner, där det är förbjudet att använda drönare. Platser som dessa är bland annat militära platser och du får inte heller använda drönare inom fem kilometer från en flygplats. Det finns vissa undantag för flygfria zoner, för bland annat polis och ambulans eller om du har speciella tillstånd, men vi rekommenderar dig att läsa på om Transportstyrelsens regler för drönare innan du beger dig ut på tur.