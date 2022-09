Ny rapport: Apple är bättre än alla andra

För andra året i rad toppar Apple listan över världens 50 mest innovativa företag. Det visar en rapport från det amerikanska konsultföretaget Boston Consulting Group (BCG). Hack i häl kommer Microsoft och Amazon på andra respektive tredje plats, medan Googles moderbolag Alphabet ligger på fjärde plats.

Faktum är att IT- och teknikföretag utgör nästan hälften av de 50 mest innovativa företagen i världen. Det finns totalt 23 sådana företag på listan. Listan visar också att just amerikanska företag utgör mer än hälften av de 50 företagen på listan. Det är en trend som slagit igenom under de senaste fem åren, skriver Computerworld.

I år är tre av fyra nya företag på listan kopplade till mjukvara, IT eller hårdvara. I topplistan finns även Nvidia, som kommer på 15 plats, medan ByteDance, som är TikToks moderbolag, kommer in på plats 45 och Panasonic som ligger precis bakom på 46 plats.