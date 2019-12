Nu kommer ett nytt Sagan om ringen-spel, som utspelar sig före Frodos resa till Domedagsberget

Man sätter sig inte bara ned och utvecklar ett nytt Sagan om ringen-spel. Men det är precis vad Athlon Games, gänget bakom Warframe och Gears of War 4, gör.

Athlon, ägare till Digital Extremes och Splash Damage, har tecknat avtal med Middle Earth Enterprises (licensinnehavarna av JRR Tolkiens fantasyvärld) om att utveckla ett nytt onlinespel fullt av orcher, hober och alver.

"Det är en unik möjlighet att arbeta nära Middle Earth Enterprises för att ge fansen av JRR Tolkiens fantasyvärld en helt ny upplevelse, och vi är glada över det nyvaknade intresset", säger Dave Miller, VD på Athlon Games.

Före Frodo

Spelet är tänkt att utspela sig innan de välkända berättelserna om Frodo och Bilbo Bagger, i stället för att äga rum mitt i Midgårds djupa och kända historieskrivning, vilket på ett bekvämt sätt undviker eventuella problem med kanon.

Exakt vilken typ av spel det kommer att bli, eller vilka plattformar det kommer att kunna spelas på, förblir ett mysterium. Men med tanke på Athlon Games’ stamtavla med gratis-att-spel-online-spel som Warframe, skulle det inte vara förvånande om man tänker sig samma lösning här.

De som gillar Sagan om ringen-spelen har överraskande haft det ganska bra när det gäller efterföljare till originalspelet Lord of the Rings. Även om Shadow of War visade sig vara kontroversiell var Middle-Earth: Shadow of Mordor jättekul. Lord of the Rings Online, ett traditionellt MMO-spel, fungerar fortfarande, och ett antal slå-på-käften-spel och strategispel har också imponerat under åren.

Förutom ovanstående kan Sagen om ringen-fans se fram emot en ny TV-serie på Amazon Prime, vilken även den utspelar sig i Midgårds hittills oberättade förflutna.