Nu kan du söka efter text i dina bilder i Google Foto

Sökfunktionen i Google Foto är redan ett kraftfullt verktyg som låter dig hitta föremål, platser, husdjur, evenemang eller till och med människor i dina bilder. Allt detta är tack vare en smart AI, som nu har blivit ännu smartare.

Med hjälp av Optical Character Recognition-teknologin (OCR) som finns i Google Lens, kan du nu söka efter text i dina bilder i Google Foto. Efter att den hittat bilder som innehåller text, kan du sedan använda Lens för att markera och kopiera den för att klistra in den någon annanstans.

Sökfunktionen är riktigt bra på att hitta text i skärmbilder och annan text som är skriven tydligt, men kan även göra underverk med ovanligare teckensnitt och som är både snirkliga och vridna, vilket är ganska imponerande.

Funktionen bekräftades av Googles Foto själva på Twitter, efter att den ursprungligen upptäckts av användarna @can och @hunterwalk.

You spotted it! Starting this month, we’re rolling out the ability to search your photos by the text in them.Once you find the photo you’re looking for, click the Lens button to easily copy and paste text. Take that, impossible wifi passwords 😏August 22, 2019