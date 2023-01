Nu har vi ännu mer information om specifikationer och design för OnePlus 11

Vi vet att OnePlus 11 (Öppnas i ny flik) kommer att få en första officiell lansering i Kina den 4 januari, med en global lansering planerad till den 7 februari. Vi har dock redan fått höra nästan allt om mobilen från både officiella och inofficiella källor.

Om vi börjar med de officiella nyheterna fortsätter OnePlus på Weibo (Öppnas i ny flik) (via Notebookcheck (Öppnas i ny flik)) att ladda upp mängder av information: de hintar om ett "Bionic Motor"-system för avancerad haptik och en "Picture Quality Engine" för att öka bildfrekvensen på mobilens skärm.

Vi har också fått en bekräftelse på 100W supersnabbladdning från OnePlus själva och ett omnämnande av ett batteri på 5 000 mAh. OnePlus har också visat upp en laddare med dubbla portar med både USB Type A- och Type-C-portar – vilket möjligen kan vara en indikation på att det inte finns någon laddare med i förpackningen.

Specifikationer och design

När det gäller de inofficiella ryktena och läckorna är det svårt att hålla reda på allt i det här skedet. En ansökan som skickades in till myndigheter i Kina (via Android Police (Öppnas i ny flik)) har listat mobilen som en 6,7-tumsmodell med en 120 Hz AMOLED-skärm och en upplösning på 3126 x 1440 pixlar, samt en Snapdragon 8 Gen 2-processor som driver allt. Det kommer att finnas konfigurationer på 12 GB eller 16 GB RAM, samt 256 GB eller 512 GB internminne. När det gäller den bakre kameran förväntar vi oss en trippelkamera på 50, 48, och 32 MP med en 2x optisk zoom. Den främre kameran är listad som en singelmodul på 16 MP.

På 91mobiles (Öppnas i ny flik) har vi dessutom fått se några riktiga bilder på OnePlus 11 i användning, medan läckan Abhishek Yadav har laddat upp (Öppnas i ny flik) flera renderingar av mobilen på Twitter. Utöver det har vi dessutom fått se några promobilder på mobilen som OnePlus själva har lagt ut.

En stark start på 2023

OnePlus 11 kommer att bli den första flaggskeppsmobilen som presenteras i år och den ser för närvarande lovande ut: den kommer med nästan allt du vill ha i en avancerad mobil för 2023, från kamerorna till den interna processorn.

Vi har Snapdragon 8 Gen 2-processorn från Qualcomm under huven, som förväntas driva många Android-mobiler på premiumnivå under året – det kommer att vara det snabbaste chippet för Android-tillverkare under en ganska lång tid framöver nu.

Det finns generösa alternativ på både RAM och intern lagring här och enligt specifikationerna låter den bakre kameramodulen lovande (och Hasselblad är återigen inblandad). Skärmen låter också hyfsat avancerad.

Naturligtvis kan vi inte riktigt bedöma en mobil förrän vi haft möjlighet att testa den själva, men baserat på vi vet hittills verkar det som om OnePlus 11 kommer att kombinera alla de rätta ingredienserna. Den har en stor chans att bli en av de bästa mobilerna (Öppnas i ny flik) under 2023.