Nu är Windows 10 May 2020-uppdateringen tillgänglig - så här installerar du den

Efter nästan ett och ett halv år av betatester, finns Microsofts Windows 10 May 2020-uppdatering äntligen tillgänglig att ladda ned.

Uppdateringen kallas även för Windows 10 version 2004 och lägger till ett gäng nämnvärda funktioner till Microsofts operativsystem för desktop. Dessa inkluderar en helt ny File Explorer, förbättrad sökfunktion, stöd för lösenordsfria inloggningar och en ny Cortona-upplevelse, där den digitala assistenten numera kommer att finnas i en separat app och erbjuda fler konversationsinteraktioner.

Andra tillägg inkluderar en Cloud Download-funktion som gör det mycket enklare att återställa Windows 10 till standardkonfiguration, samt förändringar till virtuella skrivbord, stöd för DirectX 12 Ultimate och mycket mer.

För att ladda ned Windows 10 May 2020-uppdateringen, kan du kolla om den finns tillgänglig i Windows Update. För att göra detta går du in på Windows Settings > Update & Security > Windows Update > Check for Updates.

Om uppdateringen är redo för din dator, kommer du att se ett meddelande under Optional Updates där det står "Feature update to Windows 10, version 2004". Du kan sedan påbörja installationen genom att klicka på "Download and install now".

Microsoft noterar dock att uppdateringen rullas ut gradvis, vilket innebär att den inte kommer att finnas tillgänglig för alla Windows 10-användare samtidigt.

"Du kanske inte hittar uppdateringen på din enhet ännu, då vi långsamt rullar ut den över de kommande veckorna. Alternativt kan din enhet ha ett kompatibilitetsproblem, vilket aktiverar ett skydd som är på plats tills vi är säkra på att du kommer att få en bra uppdateringsupplevelse", säger Microsoft.

Även om det kanske dröjer några veckor innan din dator får tillgång till uppdateringen, kan du använda dig av Update Assistant-verktyget för att tvinga fram installationen av Windows 10 May 2020-uppdateringen.

Med tanke på antalet problemfyllda uppdateringar Microsoft har släppt under de senaste månaderna, förväntar vi oss att det kommer att dyka upp några problem även med denna, så det kan faktiskt vara en bra idé att avvakta lite.

Nästa stora uppdatering för Windows 10, som för närvarande kallas Windows 10 20H2, kommer att släppas senare under året. Rykten föreslår dock att uppdateringen kommer att ha ganska låg profil; ungefär som november-uppdateringen under 2019 och enbart fokusera på mindre justeringar och buggfixar, istället för att implementera helt nya Windows 10-funktioner.