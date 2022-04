Nu är det officiellt att The Batman får en uppföljare

Nu är det klart - The Batman kommer att få en uppföljare.

Med tanke på den enorma framgången både kommersiellt sett och hos kritiker för The Batman, räknade vi alltid med att Warner Bros. så småningom skulle ge tummen upp för en uppföljare till årets hittills bästa superhjältefilm.

Nu behöver vi inte anta något längre, då en uppföljare till Batman tillkännagavs officiellt under filmstudions presentation på CinemaCon i Las Vegas.

Warner Bros. avslöjade att regissören Matt Reeves kommer att återvända för att skriva och regissera uppföljaren, samtidigt som stjärnan Robert Pattinson är bekräftad att spela huvudrollen igen.

Under presentationen gick Reeves upp på scenen för att tacka deltagarna för deras "enorma stöd för The Batman" och sade att "Vi hade aldrig kommit hit utan tron ​​och entusiasmen från alla er runt om i världen. Jag ser fram emot att få hoppa tillbaka in i den här världen för nästa kapitel."

Det är ingen större överraskning att Warner Bros. var så snabba med att tillkännage en uppföljare till The Batman – filmen har hittills samlat in 759 miljoner dollar på den globala biljettkassan, medan 720 000 amerikanska hushåll bänkade sig framför sofforna för att se dess streamingdebut på HBO Max bara under den första dagen.

The Batman 2: Vad kan vi förvänta oss?

Risk för spoilers.

Vi fick inga andra detaljer om The Batman-uppföljaren under presentationen, även om Reeves lovade att mer skulle avslöjas "under ett kommande CinemaCon."

Även om vi inte har jättemycket information kring The Batman 2 i det här skedet, är det ganska troligt att Jeffrey Wright kommer tillbaka som Lt. James Gordon, tillsammans med Andy Serkis som Alfred. Det är också fullt möjligt att Zoë Kravitz och Colin Farrell kommer tillbaka som Catwoman respektive Penguin, även om det kommer att bero på vem filmens skurk blir.

På tal om skurkar är det också möjligt att Barry Keoghans Joker kommer tillbaka för uppföljaren efter hans korta framträdande i den första filmen, även om vi inte förväntar oss att han kommer att bli Batmans främsta motståndare – Reeves sade nyligen till The Wrap att Jokers scen i The Batman inte var menad för att lägga grunden för en uppföljare, utan snarare för att ge avslut till Riddlers del i historien.

Eftersom filmen precis tillkännagavs kan det dröja ett tag innan vi får se just denna iteration av Batman i ett nytt äventyr. Men som tur är kommer andra versioner av karaktären att dyka upp i The Flash under 2023, samt i den kommande Batgirl-filmen.