Det otroliga universum-sandbox-spelet No Man's Sky kommer till Nintendo Switch.

Detta tillkännagavs som en del av det senaste Nintendo Direct och No Man's Sky på Nintendo Switch ser ut att få en komplett port för det ambitiösa spelet. Om så är fallet kommer det att vara ett imponerande jobb av utvecklaren Hello Games. Spelets universum är inte bara stort, fullt av unika planeter, växter och vilda djur, utan stöder även enormt olika spelstilar.

När No Man’s Sky ursprungligen lanserades var det en intressant sci-fi-värld att utforska, men den kändes lite tunn när det gällde aktiviteter. Fansen var besvikna och Hello Games fick mycket kritik från spelare. Men under årens gång har spelet fått enorma förbättringar och nya element som basbyggande, mounts, fullt stöd för multiplayer och mer.

Hello Games säger att No Man's Sky kommer att lanseras på Switch med alla uppdateringar som gjorts under de senaste fem åren. Det kommer att vara en extremt imponerande prestation att kunna köra spelet på Nintendos bärbara hybridkonsol. No Man's Sky släpps på Nintendo Switch i sommar.