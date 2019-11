Nintendo kan introducera Mario-, Zelda- och Donkey Kong-spel till mobil

Vi rapporterade redan i maj 2017 att Nintendo har som mål att introducera Legend of Zelda till den mobila spelplattformen och vi spekulerade lite kring vad detta kunde innebära.

Nu har det dykt upp ytterligare bevis på en potentiell Zelda-titel för mobil, samt ett Donkey Kong-spel, via Destructiod i form av ett par ansökningar om varumärken. Nintendo har mer specifikt ansökt om titlarna "Spirit Tracks" och "Mario vs Donkey Kong".

Även om ansökningar om varumärken inte är säkra bevis på kommande mobila titlar, arkiverades de under kategorin "program for home video game machine, downloadable video game program, and program for smartphones", något som bådar ganska gott.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Under de senaste åren har vi fått se några konsolspel som lanserats tillsammans med medföljande applikationer för mobil, så detta kan vara fallet även här. Dessa titlar kan alltså eventuellt släppas till Nintendo Switch- eller 3DS-systemen och sedan få en medföljande applikation för mobil.

De kan faktiskt komma att släppas till vilka som helst av Nintendos befintliga system, eftersom kategorin ansökningarna är arkiverade under är tillräckligt bred för att vara specifik. Vi kommer dock att vara nöjda, så länge vi får se lite mobil action från Nintendos sida.

Spirit Tracks var en Legend of Zelda-titel som släpptes till Nintendo DS och som var starkt baserad på användning av dess stylus som ett tillbehör. Spelet gick ut på att lösa pussel, använda speciella vapen och så vidare, som är mekaniker som skulle passa bra även på en mobils pekskärm.

Mario vs Donkey Kong-serien handlar också i stor utsträckning om att lösa pussel och olika plattformar och hade varit enkel att anpassa för mobil. Även om detta hade inneburit en mobil debut för Donkey Kong, har Mario redan gjort ett ganska bra intryck med Super Mario Run.