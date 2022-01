Naughty Dog arbetar med "flera spelprojekt", enligt Neil Druckmann

Naughty Dog, studion bakom enormt framgångsrika exklusiva PlayStation-titlar som Uncharted och The Last of Us, har avslöjat att de för närvarande har fullt upp med "flera spelprojekt".

Dessa nyheter kommer från studions medordförande Neil Druckmann, som gjorde ett framträdande på Sonys presskonferens under CES 2022. Under presentationen pratade Druckmann om hur ivriga de var på studion inför den kommande Uncharted-filmen samt HBO:s version av The Last of Us för TV. Druckmann avslutade sin presentation med att säga att teamet på Naughty Dog ser fram emot att få dela med sig av de flertalet spelprojekt de har på gång för tillfället.

Det är inte första gången Druckmann har hintat att det händer mycket på Naughty Dog efter släppet av The Last of Us 2. Redan i mars 2021 gick Druckmann ut på Twitter och sade att studion hade "flera coola saker" att dela med sig av, även om han inte kunde prata om framtida projekt ännu, och tillade att de skulle dela med sig så fort de kunde.

Huruvida de arbetar på alla dessa projekt i full fart samtidigt eller inte är en annan sak. Naughty Dogs medordförande, Evan Wells, har tidigare sagt i ett avsnitt 2021 av Game Maker's Notebook-podcasten (via VGC) att det bara är ett som får större delen av studions fokus, även om de "definitivt" har flera projekt på gång.

"Vi har inte två projekt som har flera hundra personer som arbetar på dem," förklarade han. "Vi har ett och sedan några som är i förproduktion, eller precis börjat krypa ur förproduktionen, men som kommer att behöva vänta tills vi är klara med vårt huvudfokus och flyttar alla från det projektet."

Analys: Vad kan Naughty Dog jobba med?

Så vad kan Naughty Dog jobba med? Tja, det har dykt upp många rapporter om det under det senaste året.

En sak vi vet kommer dyka upp är en fristående multiplayer för The Last of Us. Naughty Dog avslöjade att den skulle släppas separat till The Last of Us 2 från 2019 och förklarade att "teamets vision hade vuxit bortom ett ytterligare spelläge." I september 2021 bekräftade studion att projektet fortfarande var under utveckling och att det var "i full gång med att anställa för MP-relaterade positioner." Multiplayern har fortfarande inte fått något släppdatum.

Gällande vad mer som kan vara på gång, har det dykt upp ett gäng rykten men inga officiella nyheter. I april 2021 dök det exempelvis upp en rapport om att Naughty Dog eventuellt arbetade på en PS5-remake av originalet The Last of Us som skulle ha ett "liknande utseende och känsla" som The Last of Us 2.

Sedan har vi Neil Druckmanns avslöjande från april 2021 om att han och medförfattaren Halley Gross har skrivit ett första utkast för The Last of Us 3, även om han tillade att det inte var helt klart att det kommer att bli verkligen utan bara hoppades att det "en dag kommer att få se dagens ljus”.

Även om vi inte vet exakt vad de har på gång, låter det som att Naughty Dog jobbar hårt och vi hoppas att vi kommer att få reda på mer om dess projekt när vi kommer längre in i 2022.