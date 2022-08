Så ser du premiären av The Rings of Power i Sverige

De första två avsnitten av The Rings of Power på Prime Video släpps samtidigt på premiärdatumet

Det är snart dags att ta oss ut på ännu ett äventyr i Midgård. The Lord of the Rings: The Rings of Power släpps på Prime Video den här veckan och vi kan knappt bärga oss i väntan på seriens ankomst.

Om du är en av alla fantaster av Lord of The Rings så har du antagligen väntat på att The Rings of Power ska släppas på Amazon Prime Video. Nedan så går vi igenom när serien har premiär i Sverige.

Vi har även sammanställt samtliga släpptider för de åtta avsnitten av seriens första säsong. Så gör dig redo på att återvända till Midgård och läs vidare för att ta reda på när avsnitt ett och två släpps hos streamingtjänsten.

När har The Rings of Power premiär på Prime Video?

I The Rings of Power kommer du få stifta bekantskap med Harfoots, en föregångaren till hobbitar.

Lord of the Rings: The Rings of Power har premiär i Sverige fredagen den 2 september klockan 03:00, då de två första avsnitten av serien släpps på på Prime Video.

För dig som vill hinna få din dos av Midgård innan arbetet eller skolan så gäller det alltså att ställa klockan tidigt. Du som väljer att inte ställa klockan utan att titta på serien efter arbetsdagen kan se fram emot en riktigt bra start på helgen.

Läs vidare för att ta del av när samtliga avsnitt av The Rings of Power släpps.

The Rings of Power: lanseringsdatum för samtliga avsnitt

Förbered dig på en resa till Númenor i The Rings of Power

Till premiären släpps två avsnitt av The Rings of Power, därefter kommer serien att släppa ett nytt avsnitt varje fredag fram till mitten av oktober.

Amazon Studios (opens in new tab) har bekräftat att ett nytt avsnitt kommer att släppas klockan varje fredag klockan 06:00 svensk tid. Det tredje avsnittet släppts alltså den 9 september klockan 06:00 och efter det kan du ta del av ett nytt avsnitt varje vecka fram till den 14 oktober.

Släppdatum för alla avsnitt: