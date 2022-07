Motorolas konkurrent till Samsung Galaxy Z Flip 4 har visats upp

Motorola har tagit en paus i några år efter att ha lanserat sin senaste vikbara mobil (opens in new tab), Motorola Razr 2020 (opens in new tab), men vi vet nu att de har en Razr 2022 (opens in new tab) på gång - eftersom företaget själva har bekräftat just det.

Via ett inlägg på Weibo (opens in new tab), en kinesisk plattform för sociala medier, har Motorola hintat sin kommande vikbara mobil i detalj, som ger oss en smygtitt på både designen och dess specifikationer.

Du kan se den första bilden ovan - den visar två kameror på baksidan, samt en stor yttre skärm som verkar ha massor av funktioner. Varumärket bekräftade också att mobilen kommer att använda ett Snapdragon 8 Plus Gen 1-chipset, en toppprocessor som kommer att ge massor av processorkraft.

Mobilen hintades tillsammans med Moto X30 Pro, som vi nu vet kommer att ha stöd för snabbladdning på 125W och tre kameror på baksidan.

Båda kommer att göra debut den 2 augusti, något som vi också fick bekräftat via denna teaser och är alltså då vi kommer att få reda på alla andra specifikationer för mobilen.

Det är inte klart om det blir en global lansering eller bara för den kinesiska marknaden. Under de senaste åren har Motorola fokuserat på att släppa sina produkter främst på den kinesiska marknaden och lanserat några produkter som inte kommit till resten av världen, men förhoppningsvis kommer vi att få se den nya Razr-mobilen globalt.

En hektisk tid för vikbara mobiler

Lanseringsdatumet den 2 augusti för Motorola Razr 2022 innebär att den kommer att dyka upp bara åtta dagar innan en nära konkurrent, nämligen Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab). Denna kommer att ha exakt samma formfaktor - en musselformad vikbar mobil - och sannolikt ha liknande avancerade specifikationer, och möjligen ett liknande pris.

Z Flip 4 kommer sannolikt att börja säljas strax efter lanseringen den 10 augusti, så vi får se om Razr 2022 valt ett liknande släppdatum eller om den kommer på andra plats på den fronten. Om den släpps före Z Flip kan den lyckas locka över några potentiella köpare som är sugna på att köpa en ny musselformad vikbar mobil.

Z Flip 4 förväntas presenteras tillsammans med Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), så det kommer att bli en stor dag för vikbara mobiler - det låter som att första halvan av augusti kommer att ge oss massor av nya medlemmar i den växande nisch-kategorin.