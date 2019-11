Motorola One Hyper med en popup-kamera lanseras den 3 december

Efter att ha gett oss en modern version av en nostalgisk design med sin Moto Razr 2019, förbereder sig nu företaget för att lansera sin Motorola One Hyper i Brasilien den 3 december. Det kommer att bli den första mobilen från företaget med en popup-mekanism för den främre kameran och en primär kamerasensor på 64 MP.

Det är fortfarande oklart om mobilen kommer att släppas även i Sverige, men Motorolas mobiler finns tillgängliga hos en rad svenska återförsäljare som bland annat Elgiganten, så det är mycket möjligt att den kommer hit också.

Mobilerna i Motorola One-serien har sedan seriens början fått sina namn utifrån en distinkt kamerafunktion på mobilen, något vi sett på bland annat One Vision och One Action. När det gäller One Hyper, har vi fortfarande ingen information om varför den kallas för "Hyper".

Om vi utgår från tidigare rykten och läckor, kommer specifikationerna på den kommande Motorola One Hyper se ut som följande:

Läckta specifikationer för Motorola One Hyper

One Hyper ska tydligen få en Full HD+-skärm på 6,39 tum utan någon flärp och kommer istället att använda en popup-kamera för den främre selfiekameran med 32 MP.

Den förväntas använda ett Qualcomm Snapdragon 675-chipset tillsammans med 4 GB RAM och 128 GB lagring, något som gör att den hamnar i mellanklassen.

På baksidan kommer mobilen att ha en dubbelkamera med en huvudkamera på 64 MP som förmodligen kommer att använda Samsungs Bright GW1-sensor, tillsammans med en djupsensor på 8 MP. Mobilen har en fingeravtrycksläsare på baksidan, som är inbäddad i företagets logo.

Motorola One Hyper kan få ett batteri med 4 000 mAh och stöd för snabbladdning via USB Type-C.