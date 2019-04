Miljonomsättning: Svenskt företag skickar ut fodral och skal till köpare i 70 länder

- Bara under det första kvartalet av 2019 har vi haft lika stor omsättning som under hela 2018 sammanlagt. Vi tror att företaget kommer att växa snabbt framöver.

Detta berättar en ambitiös Rasmus Englund för TechRadar. Företaget som först grundades under 2012, har under de senaste åren tagit fart på allvar. Efter att ha spenderat några år med att finslipa sina produkter (MacBook-fodral och iPhone-skal i läder), tog grundarna ett stort kliv framåt under 2016. Detta var en tid när marknaden hade tomt på sådana produkter, speciellt sådana av högre kvalitet.

- Vi bestämde oss för att lägga ned mycket mer tid på detta, säger Englund.

Produktionen flyttades från Kina till Indien och kvaliteten på hantverket ökade betydligt. Det samma gällde kvaliteten på det läder och ull, som är huvudingrediensen i Woolnuts produkter.

Rasmus Englund berättar stolt om samarbetet med fabriken i Indien. Den granskas årligen av Fair Wear Foundation, med goda resultat. Det garvade vegetabiliska läder som används till produkterna är enligt Englund så miljövänligt som det går att bli - och resultatet är helt unikt. Han lovar dessutom att "slitaget" på lädret faktiskt leder till en estetisk förbättring av produkten.

Lädret är idag REACH-certifierat, något som innebär att de håller sig inom EU:s riktlinjer för användningen av kemikalier.

Mjuk ull inuti

Woolnuts andra huvudingrediens, ull, används på insidan av MacBook-fodralen. Detta produceras i Indien av ull som levererats från en känd leverantör i Tyskland.

- Filten består av 100 procent ull som är väldigt mjuk, något som hjälper till att skydda enheterna från både stöt- och vattenskador.

Woolnut har varit ett heltidsjobb för Rasmus Englund, Erik Lavin och Conny Ryderholm sedan 2018. Produkterna har fått goda mottaganden runt om i världen, både av journalister, återförsäljare och konsumenter. Fodralen och skalen säljs i både vanliga butiker och onlinebutiker i Europa, USA och Asien. Nu arbetar de dessutom med en ny distributionspartner i Norden, som vill hjälpa Woolnut att expandera sin verksamhet till certifierade Apple-återförsäljare. Produkterna finns redan tillgängliga hos vissa återförsäljare i Sverige.

Woolnuts egna nätbutik skeppar dessutom produkterna både nationellt och internationellt. Försäljningen ökar för var månad och företaget har numera konsumenter i hela 70 länder.

Siktar högt

Den slutgiltiga redovisningen för 2018 är inte helt färdig ännu, så Englund kan inte annat än att uppskatta en omsättning på cirka 1,3 miljoner svenska kronor. Han hoppas på att företaget ska hamna på cirka 6 miljoner kronor i omsättning, något som för närvarande ser lovande ut.

- Bara under det första kvartalet av 2019 har vi haft lika stor omsättning som under hela 2018 sammanlagt. Vi tror att företaget kommer att växa snabbt framöver, säger Englund.

- Vad är målet?

- Vi hoppas på att kunna fortsätta tillväxten, öka tillgängligheten i butiker runt om i världen och bli ett erkänt, globalt märke inom premium läderfodral- och skal.

Vi kommer att testa Woolnuts produkter inom kort, så håll utkik här på TechRadar om du vill läsa våra tester!