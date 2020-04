Microsoft har precis förstört antivirusskyddet i Windows 10 - så här fixar du det

Windows har släppt ytterligare en bristande uppdatering, som den här gången verkar orsaka några allvarliga problem med Windows Defender - det inbyggda antivirusprogrammet som följer med Windows 10.

Som Windows Latest rapporterar, verkar det som att en automatisk uppdatering, känd som Security Intelligence 1.313.1638.0, som släpptes nyligen av Microsoft, får Windows Defender att visa upp meddelanden som lyder “Threat service has stopped. Restart now,” och “Unexpected error. Sorry, we ran into a problem. Please try again.”

Det som är mest oroväckande av allt, är att problemen verkar hindra användare från att köpa Windows Defender-skanningar för att kolla efter virus och säkerhetsproblem i Windows 10.

Oförsvarligt

Microsoft har haft det tufft den senaste tiden när det gäller att släppa bristande uppdateringar, men den här är den mest oroväckande hittills. Eftersom Windows Defender är inbyggt i Windows 10, används det av en enorm mängd människor för att hålla deras datorer säkra när de är online.

Om uppdateringar gör att Windows Defender slutar fungera, kan miljontals datorer vara i riskzonen.

Så fixar du problemet

Om du förlitar dig på Windows Defender för att skydda din PC och du inte lyckas få det att fungera, är du förmodligen mån om att åtgärda problemet så snart som möjligt.

Det verkar som att du inte bara kan avinstallera uppdateringen för att få det att fungera. Windows Latest rapporterar dock att du kan göra en systemåterställning till ett datum innan du installerade uppdateringen och att det bör åtgärda problemet.

För att göra detta skriver du "System Restore" i sökrutan i aktivitetsfältet. Klicka sedan på "Create a restore point" i rutan som dyker upp och välj "System Restore".

Klicka på "Next" och välj sedan en återställningspunkt från listan. Det bör finnas en från ett datum tidigare än den 16 april, som är då uppdateringen släpptes.

Innan du klickar på "Next" för att gå vidare, kan det vara en bra idé att klicka på "Scan for affected programs" för att se vilka (om några) program kommer att avinstalleras om du kör på den valda återställningspunkten. När du väl gjort det kan du klicka på "Close", sedan "Next" och slutligen "Finish" för att bekräfta att du vill göra en systemåterställning till just denna punkt.

Kolla in vår guide om hur du gör systemåterställningar för mer information.