Martin "Rekkles" Larsson och hans Fnatic vidare i slutspelet av LEC Spring Split 2019

Efter en mardrömsstart på säsongen, har Fnatic tagit sig tillbaka in i matchen på ett imponerande vis och dominerat under den andra halvan av Spring Split. Efter att ha vunnit otroliga 11 matcher i rad, var det dags för lagets kvartsfinal mot Splyce.

Det visade sig bli en riktigt spännande matchserie, som bjöd på gott om underhållning, med ovanliga strategier och pocket picks från båda sidor. Trots att slutresultatet på 3-1 till Fnatic kan få det att verka som att det var en ensidig historia, var det inte alls fallet.

Efter att Fnatic tog hem en relativt enkel seger i match 1, fick vi bland annat se en laneswap i match 2 i ett försök att göra Kasper “Kobbe” Kobberup stark på sin Tristana - en strategi som fungerade för Splyce. Det verkade som att Splyce var redo att bjuda på en rejäl kamp med intressanta strategier och tricks, och under resten av matchseriens gång hann vi även få se något udda val som Veigar i botlane och Vayne i mid. Om du inte sett matcherna ännu, kan du kolla in repriserna av dem på antingen watch.lolesports.com eller på Riot Games kanal på Twitch. Förbered dig på riktigt rolig League of Legends på toppnivå!

Semifinalerna väntar

Efter sin seger blev Fnatic tvungna att vänta på resultatet mellan G2 och Origen, för att få reda på vem som skulle bli deras motståndare i semifinalen. Det var G2 som tog hem segern och tog sig raka vägen till finalen i Spring Split 2019, medan Origen kommer att bli tvungna att möta Fnatic i en bäst av fem.

Det ska bli riktigt spännande att följa Rekkles och hans lag under resten av slutspelet och se om de kan behålla sitt otroliga momentum, för att ta hem titeln som bästa lag i Europa.

Semifinalerna kommer att äga rum i Rotterdam 17:00 den 13 april och går att följa via samma sidor som länkades ovan.