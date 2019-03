Tre kameror på en mobil? Vad sägs om nio istället?

Hur många kameror är för många för en mobil? Huawei erbjuder flest på marknaden just nu med sina tre kameror på baksidan av Huawei P20 Pro... men vad sägs om nio?

Enligt The Washington Post är detta är något som kommer att dyka upp från kameratillverkaren Light senare under året. Märket som samarbetar med mobiltillverkaren Foxconn, planerar tydligen att lansera en mobil med en multisensor-uppsättning senare under året.

Det är ett ganska ambitiöst mål för ett märke som tidigare bara arbetat med prototyper, med ett antal kameror mellan fem och nio. Det är alltså ett stort steg, speciellt med tanke på att det bara är sex månader kvar på året.

Den stora frågan är dock ändå varför? Enligt rapporter hävdar Light att den enorma uppsättningen kommer kunna ta foton med 64 megapixlar, ett enormt djup och en förbättrad prestanda i svaga ljusförhållanden.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

En lång väg kvar

Det är möjligt, men skulle kräva oerhört mycket arbete från Light. Deras L16-kamera med en uppsättning på 16 sensorer, fick blandade recensioner och kritik för dess prestanda i svaga ljusförhållanden, speciellt med tanke på dess rejäla pris.

Att lösa dessa problem och samtidigt tillverka en bra mobil som kan ta foton i världsklass, är en tuff utmaning för ett så pass nytt märke och de kommer troligtvis behöva begära ett högt pris för upplevelsen.

Det är ändå en intressant idé och om resultaten lyckas hålla toppkvalitet på marknaden (vissa av funktionerna på L16 ska uppenbarligen vara otroliga, bland annat zoomen), kommer många av de större företaget bli tvungna att försöka återskapa något liknande.

Via CNET

Bildkälla: Light