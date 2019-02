The Legend of Zelda: Link's Awakening kommer till Nintendo Switch 2019

Nintendo har precis tillkännagivit en remake av deras GameBoy-klassiker från 1993, The Legend of Zelda: Link's Awakening. Den nya versionen kommer att finnas tillgänglig på Nintendo Switch senare under året, men Nintendo har inte satt något specifikt utgivningsdatum ännu.

Spelet presenterades i slutet av gårdagens Nintendo Direct-presentation, där vi också fick se tillkännagivanden av Super Mario Maker 2 och en Dragon Quest XI-port för Nintendo Switch, tillsammans med gameplay från Yoshi's Crafted World.

Även om presentationen var full av mindre överraskningar, är den nya versionen av Link's Awakening den överlägset mest oväntade. Trots att spelet hyllats av kritiker, är det ofta en bortglömd titel i The Legend of Zelda-serien.

Med det sagt, är vi glada att Nintendo uppdaterar det för en ny generation.

The Legend of Zelda: Link's Awakening skärmbilder

Som du kanske har märkt ser spelet väldigt annorlunda ut från hur du kanske kommer ihåg det. Vi får bara se några sekunder av gameplay i trailern ovan, men det är tydligt att Nintendo gett spelet en omfattande översyn när det kommer till dess presentation: Det ursprungliga 8-bitars spelet har nu fått en färgglad, nästan claymation-liknande konststil. Det är en stor förändring, men en som är nödvändig.

Förändringen i konststil liknar den Nintendo gjorde med The Legend of Zelda: A Link Between Worlds på Nintendo 3DS, där den gamla 2D-grafiken byttes ut med något lite mer modernt.

Även om skillnaden mellan den gamla och nya versionen av Link's Awakening verkar vara som natt och dag, hoppas vi ändå på att Nintendo hittat ett sätt att behålla den fantastiska dungeon-designen och unika övervärlden precis som vi kommer ihåg dem.

