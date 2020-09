Lagringsalternativen för iPhone 12 tippas börja vid 64 GB

Vi har nästan en komplett bild av vad vi kan förvänta oss av iPhone 12-mobilerna nu, men det finns alltid mer att lära sig - och den senaste läckan antyder att lagringsalternativen kommer att börja vid 64 GB för de billigare modellerna.

Detta kommer från den kända läckan Jon Prosser på Twitter, som påstår att du kommer att kunna köpa iPhone 12 Mini på 5,4 tum och grundmodellen iPhone 12 på 6,1 tum med 64 GB, 128 GB eller 256 GB intern lagring.

Förutom att lyfta fram den troliga lagringskapaciteten, stöder denna nya läcka även det tidigare ryktet om att den minsta iPhone-modellen verkligen kommer att kallas iPhone 12 Mini, vilket hade varit första gången som Apple använder Mini-namnet på en av sina mobiler.

Apple’s first shipment of final iPhone 12 units is going out to distributers on October 5thThe shipment includes: iPhone 12 mini 5.4(Definitely the final marketing name) -64/128/256iPhone 12 6.1-64/128/256Event on October 13, as I mentioned before.September 29, 2020