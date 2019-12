Läckta skisser av iPhone 11 verkar visa upp en trippelkamera med en kvadratisk design

Det var för två veckor sedan som några rapporter rullade in om ett rykte som påstod att iPhone 11 (eller iPhone XI) kommer få en trippelkamera placerad i en kvadratisk, utstickande kamerauppsättning. Nu har vi fått höra ytterligare läckor som stödjer denna teori.

Vi fick se den här underliga designen för första gången i renderingar som delades av läckan @Onleaks i januari. Hans senaste inlägg backar upp det tidigare genom att överlappa en annan läckt bild (den här gången en skiss från SlashLeaks med sin ursprungliga bild från läckan i januari.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Just another leak seemingly confirming my January #iPhoneXI prototype leak accuracy... 😏 pic.twitter.com/qVWF59GgKrMarch 28, 2019