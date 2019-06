Keanu Reeves plockar fram sin inre "Neo" i Cyberpunk 2077

Under Microsofts presentation på E3 2019, tog ingen mindre än The Matrix-stjärnan Keanu Reeves över scenen för att avslöja sin roll i det kommande Cyberpunk 2077 av The Witcher-utvecklaren CD Projekt Red.

Den överraskande nyheten kom efter en otroligt lång trailer för spelet, som äntligen gav oss ett utgivningsdatum - den 16 april 2020.

Spelet kommer naturligtvis att släppas till Xbox-konsoler, men även till PlayStation-konsoler och PC. Det är dock oklart huruvida några nya spelkonsoler kommer ha hunnit släppas då eller inte.

Den digitala versionen av Keanu Reeves är oerhört detaljerad och lik honom, men det är för närvarande oklart vilken roll hans karaktär kommer att ha i spelet. Det verkar som att hans ännu ej namngivna karaktär hjälper spelets huvudperson, som kallas för "Samurai". Det verkar dock inte som att Reeves karaktär kommer att vara spelbar.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Keanu Reeves karaktär i Cyberpunk 2077 (Bild: Microsoft). (Image: © CD Projekt Red)

Detta blir första gången Reeves medverkar i ett spel sedan en mycket mindre detaljerad version av hans karaktär var med i spel baserade på The Matrix-filmerna till PlayStation 2. Detta känns ärligt talat som ett spel vars stämning passar Reeves perfekt, med solglasögon och allt.

Cyberpunk 2077 kommer att bli CD Projekt Reds mest ambitiösa spel hittills och är ett action skjutspel i en öppen värld med många cinematics och ett fokus på spelarens val, som kommer att ha en stor inverkan på hur handlingen utspelar sig. Vi kommer säkert att få reda på mer om spelet inom kort, så håll utkik här på TechRadar för de senaste nyheterna!

E3 2019 är årets största gamingmässa och TechRadar rapporterar live från LA, för att ge dig de senaste nyheterna och tillkännagivandena så snabbt som möjligt. Vi täcker allt från episka speltrailers till information om utgivningsdatum.