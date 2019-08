Keanu Reeves blev nästan tilldelad en roll i Death Stranding

Det verkar verkligen som att det är Keanu Reeves år. Förutom hans roll i Cyberpunk 2077 har han medverkat i Always Be My Maybe på Netflix och den kommande Bill and Ted-filmen - allt handlar verkligen om Reeves i år.

Nu har det dessutom kommit fram att den populära skådespelaren nästan fick ytterligare ett stort gig: nämligen en roll i Hideo Kojimas Death Stranding.

Under en konferens på Comic-Con i San Diego, berättade Death Stranding-skaparen Hideo Kojima att Reeves ursprungligen rekommenderades för en av spelets huvudroller. Kojima beslutade sig dock för Hannibals Mads Mikkelsen istället.

"Jag rekommenderades ursprungligen Keanu Reeves, men jag ville ha Mads", förklarade Kojima under konferensen, enligt Twitter-användaren Kalai Chik.

Kolla in inlägget nedan:

Hideo: “I originally was recommended Keanu Reeves but I wanted Madds.” #DeathStranding #hideokojima pic.twitter.com/KY442aQsIxJuly 21, 2019

Vi hade alltså kunnat få se Keanu som Cliff (som hittills verkar vara spelets stora antagonist) istället för Mads.

Om det hade varit fallet, hade det dock varit osannolikt att vi även hade fått se Keanu i Cyberpunk 2077. Oavsett är det roligt att se Keanu tar klivet in i spelindustrin.

Death Stranding släpps till PlayStation 4 den 8 november i år.