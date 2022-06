Kamerorna på Samsung Galaxy S22 Ultra är på väg att bli ännu bättre

Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) har fantastiska kameror. Faktum är att de är så pass bra att den här mobilen fått en hög ranking i vår topplista över de bästa kameramobiler (opens in new tab), men nu låter det som att kamerorna är på väg att bli ännu bättre.

Detta då en ny mjukvaruuppdatering kommer att rullas ut för mobilen och den är full av kameraförbättringar. Konstigt nog nämner inte loggen över ändringar (opens in new tab) dessa, men i ett inlägg på den sydkoreanska versionen av Samsungs community-forum (opens in new tab) berättade en talesman från företaget om kameraförändringarna.

Dessa inkluderar förbättringar av skärpa och kontrast, optimeringar av minnesanvändning vid inspelning av videor, förbättrad porträttlägesprestanda och ett gäng andra optimeringar av kamerans prestanda.

Den innehåller också en ganska nischad uppgradering i form av förbättringar av den automatiska vitbalansalgoritmen, som gör att den kan leverera mer verklighetstrogna nyanser av vitt när du tar bilder på exempelvis valpar.

Slutligen finns vad som beskrivs som en korrigering av "fenomenet med stopp under enbildsfotografering." Vi är inte helt säkra på vad som menas med detta, men det låter som en fix för en bugg som avbryter Single Take-läget.

Än så länge verkar den nya uppdateringen bara rullas ut i Sydkorea, men vi räknar med att den kommer till andra regioner snart, så håll utkik efter den.

Bra kameror med utrymme för förbättringar

Även om vi redan är väldigt imponerade av kamerorna på Samsung Galaxy S22 Ultra, kan de alltid bli ännu bättre, något som den här uppdateringen är ett klart bevis på.

I vår recension noterade vi att bilder ibland kändes något övermättade och att Portrait Video-läget inte kunde matcha Apples Cinematic-läge – vilket är en anledning till att iPhone 13 Pro (opens in new tab) och iPhone 13 Pro Max (opens in new tab) tar den gemensamma förstaplatsen över Samsungs toppmodell i vår topplista över bästa kameramobiler.

Det är oklart om denna Samsung Galaxy S22 Ultra-uppdatering specifikt kommer att ta itu med dessa problem, men hur som helst borde detta göra en av de redan bästa kameramobilerna på marknaden ännu bättre.

