Skisser av iPhone XI Plus och iPhone 9 har läckts

Det verkar omöjligt att behålla hemligheter om så populära telefoner som iPhone XI

och idag har det dykt upp ännu en läcka. Den här gången var det i form av skisser av den största och dyraste av de tre beryktade telefonerna, som vi just nu väljer att kalla iPhone XI Plus. Dessa läcktes tillsammans med skisser på det mest prisvärda alternativet, som vi just nu kallar för iPhone 9.

Skisserna erhölls av Forbes från tillbehörstillverkaren Ghostek, så det är inte nödvändigtvis Apples egna ritningar. Det finns dock en god chans att Ghostek har tillgång till samma designinformation, eftersom de behöver den för att kunna göra skalen redo för lanseringen av iPhone XI-serien.

Samma källa har dessutom tidigare försett Forbes med korrekt information om Samsung Galaxy S9.

Låt oss börja med iPhone XI Plus, som verkar ha en skärm på 6,5 tum och är något som stämmer överens med tidigare rykten. Dimensionerna verkar bli 157,2 x 77,1 mm, något som skulle innebära att den blir något mindre än iPhone 8 Plus med dess dimensioner på 158,4 x 78,1 mm.

Det sägs dock att XI Plus kommer få ett stålchassi istället för ett i aluminium, något som kommer göra den tyngre än iPhone 8 Plus som väger 202 gram.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

iPhone XI Plus ser ut som en större iPhone X. Källa: Forbes / Ghostek

När det gäller designen av iPhone XI Plus, verkar den vara mer eller mindre identisk med iPhone X, komplett med en flärp vid toppen av skärmen.

Artikeln på Forbes diskuterar en hel del om mobilens eventuella trippelkamera, men vi är inte helt övertygade om att detta stämmer. Skisserna visar mycket riktigt upp tre cirklar som kan vara kameror, men en av dem kommer sannolikt att vara blixten, speciellt med tanke på att iPhone X har en liknande konfiguration. Det har ryktats om att Apple kommer börja använda trippelkameror, men det är inte förrän nästa år.

Så här kan formen på den mer prisvärda iPhone 9 se ut. Källa: Forbes / Ghostek

Mindre telefon, större ramar

När det gäller iPhone 9 (som Forbes helt enkelt tror kommer att heta "iPhone"), är telefonen ritad med en flärp, men verkar vara större än iPhone XI Plus och samma sak gäller ramarna. På baksidan finns det dessutom bara en kamera.

Det sägs att den kommer ha en skärm på 6,1 tum, som vi fått höra tidigare, samt dimensioner på 147,12 x 71,52 mm. Forbes tillägger att iPhone 9 enligt rapporter kommer ha första generationens ansiktsigenkännings-teknologi, medan iPhone XI och iPhone XI Plus kommer få andra generationens. Den här informationen kommer dock från en obevisad källa, så ta den med en nypa salt.

Ritningarna skulle dock mycket väl kunna vara korrekta, men även om det är fallet finns det en stor chans att de hinner ändras innan lanseringen som med största sannolikhet kommer ske i september.