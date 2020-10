iPhone 12-serien kan ha bättre batteritid, snabbare Face ID och mer

Den nya iPhone 12-serien kommer att presenteras den 13 oktober (imorgon i skrivande stund), så den här nästan här, men det har inte resulterat i att flödet av läckor saktat ned. Nu har ytterligare en läcka dykt upp som pekar på ett antal möjliga förbättringar.

Enligt PineLeaks på Twitter (ett konto som tros tillhöra Max Weinbach, en läcka med en god historik), kommer iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max att erbjuda åtminstone en timme längre batteritid än sina föregångare.

Som referens hävdar Apple att du får upp till 18 timmars batteritid när du tittar på videor på iPhone 11 Pro och upp till 20 timmar på iPhone 11 Pro Max, så du kan eventuellt lägga till minst en timme på de nya modellerna.

https://t.co/XjFk5c1zNMExpect at least an 1 hour battery life increase for the Pro Models. As seen in internal tests, the 5.4" iPhone will perform worse than the current iPhone 11, which is expected because of its form factor.October 11, 2020