I helgen kan du spela Borderlands helt gratis, inför lanseringen av Borderlands 3

Hör upp alla gamers! Borderlands: Game of the Year edition kommer att vara gratis att spela under helgen för alla med Xbox Live Gold, inför lanseringen av Borderlands 3 i september.

Från den 18 till 21 juli kommer alla med en Xbox Live Gold-prenumeration kunna spela Borderlands: Game of the Year edition helt gratis på Xbox One.

Denna specialutgåva av det ursprungliga spelet till Xbox 360 drar upp kvaliteten till Ultra HD och ger dig tillgång till alla fyra expansionspaket.

GOTY-utgåvan inkluderar dessutom stöd för lokal co-op med upp till fyra spelare på en och samma konsol och en minimap - som inte finns tillgängligt i den ursprungliga versionen.

Kolla in trailern nedan:

Borderlands: GOTY edition kommer bara att vara gratis att spela under den angivna perioden, men om du skulle vilja köpa spelet efter det får du 50% rabatt på det normala priset.

All din data kommer dessutom att sparas och överföras till hela spelet. Borderlands 3 förväntas släppas till Xbox One, PlayStation 4 och PC den 13 september.