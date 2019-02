Lanseringsdatumet för Huawei P30 har bekräftats till den 26 mars, där evenemanget kommer att äga rum i Paris, Frankrike.

Informationen kommer direkt från Huawei, efter de laddade upp en kort 10 sekunders video på Twitter, där de hintade om tillkännagivandet och bekräftade att vi kommer att få se Huawei P30-serien det datumet.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Vi förväntade oss redan att få se både Huawei P30 och Huawei P30 Pro vid företagets nästa stora lanseringsevenemang. Med tanke på att Apple introducerade en tredje mobil i sin senaste serie (iPhone XR) och det faktum att Samsung förväntas göra samma sak den 20 februari (Galaxy S10e), hade vi inte blivit förvånade om Huawei bestämt sig för att följa den senaste trenden med en tredje P30-enhet.

Rules were made to be rewritten. Paris, 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/hFzZI3pVYrFebruary 19, 2019