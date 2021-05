Guardians of the Galaxy 3 och Black Panther 2 får släppdatum i en ny MCU-trailer

Marvel verkar se fram emot när fansen förhoppningsvis kan återvända till biograferna senare i år, och har släppt en hajpvideo som bjuder på smygtittar från deras kommande filmer, inklusive Marvels The Eternals och Shang Chi and Legend of the Ten Rings.

Trailern, som du kan se här nedanför, bjuder inte bara på detta, utan avslöjar även släppdatum för alla tillkännagivna filmer i Fas 4 av Marvel-universumet tillsammans med några namnändringar.

De största titlarna är Black Panther 2 - nu kallad Black Panther: Wakanda Forever och är planerad för släpp den 8 juli 2022 - samt Captain Marvel 2, nu kallad The Marvels, som är planerad för släpp den 11 november 2022.

Här är listan över kommande filmer i Fas 4 och deras respektive släppdatum:

Black Widow (9 juli, 2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (3 september, 2021)

The Eternals (5 november, 2021)

Spider-Man: No Way Home (17 december, 2021)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 mars, 2022)

Thor: Love and Thunder (6 maj, 2022)

Black Panther: Wakanda Forever (8 juli, 2022)

The Marvels (11 november, 2022)

Ant-Man and the Wasp Quantumania (17 februari, 2023)

Guardians of the Galaxy: Vol. 3 (5 maj, 2023)

Fantastic Four (Inget släppdatum satt ännu)

Marvel Studios har mycket på gång

Detta är en ganska stor dag för alla Marvel-fans. Att få släppdatum för två filmer och namn på ytterligare två är stora nyheter - och ett tecken på att Marvel planerar att gå ut hårt när biograferna väl öppnar för full kapacitet igen.

Med det sagt kommer vi tyvärr bli tvungna att vänta ett tag på filmer som Black Panther: Wakanda Forever och The Marvels - som båda kommer ut i mitten till slutet av nästa år - medan Guardians of the Galaxy: Vol. 3 är hela två år borta.

Vi har dock några fantastiska filmer att se fram emot under tiden, i form av Spider-Man: No Way Home och Shang-Chi som kommer ut innan årets slut, och vi kommer dessutom att ha några Marvel TV-serier som Loki och Ms. Marvel att titta på också.