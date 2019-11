Google Stadia lägger till 10 spel i sista minuten, något som ger totalt 22 titlar vid lansering

Det var förra veckan som vi rapporterade att Google Stadia enbart skulle lansera med 12 titlar i sin lista den 19 november. Nu precis innan streamingtjänstens lansering har den siffran växt till 22, men du kommer förmodligen tycka att de nyligen tillagda titlarna känns väldigt bekanta.

Efter att ha tagit emot en hel del kritik över plattformens lista över titlar som kommer att finnas tillgängliga vid lansering, gick Googles Phil Harrison ut på Twitter för att tillkännage en nästan fördubbling av titlar som kommer till Stadia.

Excited to announce that we are INCREASING the Day One launch line-up of titles for @GoogleStadia - we now have TWENTY TWO games launching with the platform on Tuesday. Huge thank you to our game developer and publisher partners for bringing more titles #stadiaNovember 18, 2019