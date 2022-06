Google Pixel 7 kan få en stor uppgradering av selfiekameran

Även om Google redan har avslöjat några detaljer om Pixel 7, finns det mycket som ännu inte har bekräftats – och kameraspecifikationerna är bland dessa saker. Men tack vare koden som finns i en ny version av Googles kameraapp har vi nu fått en tydligare uppfattning om vad selfiekameran på Pixel 7 kan vara kapabel till.

9to5Google (opens in new tab) har grävt runt i den nyligen släppta Google Camera 8.5 och hittade kod för både Pixel 7 och Pixel 7 Pro. Den här koden avslöjar att båda modellerna kommer att kunna spela in 4K-videor med den främre kameran.

Det hade dock bara varit en uppgradering för Google Pixel 7, eftersom Google Pixel 6 Pro redan har stöd detta, medan Pixel 6 har inte det.

Även om det skulle vara en praktisk uppgradering, kan det peka på en ännu större förändring, eftersom det kan betyda att Pixel 7 har samma sensor som Pixel 7 Pro. Vi är inte säkra på vilken sensor det skulle vara ännu, men det kan vara den sensor på 11,1 MP som finns på Pixel 6 Pro (opens in new tab) – vilket är klart bättre än 8 MP från Pixel 6 (opens in new tab).

Men för tillfället är detta bara spekulationer, eftersom kamerakoden inte avslöjar vilken sensor som används. Men det kommer sannolikt att vara en annan sensor än Pixel 6 ändå, eftersom det vanligtvis behövs lite fler megapixlar för 4K-inspelningar.

Men vi rekommenderar att du tar dessa påståenden med en nypa salt. Google Camera-koden tyder på att detta sannolikt är korrekt, men det är möjligt att Google helt enkelt experimenterar runt lite med olika funktioner och att 4K-inspelningar i slutändan kanske inte stöds på Pixel 7.

Google Pixel 6 saknar en telefotokamera. (Image credit: Future)

Inte den viktigaste uppgraderingen

Även om det ser ut som att Google Pixel 7 skulle kunna ha en stor uppgradering av selfiekameran, är detta inte den aspekt av kamerans hårdvara som är mest i behov av förbättring.

I vår recension av Pixel 6 var vi ganska nöjda med prestandan i den främre kameran för foton – även om den inte riktigt matchade Pixel 6 Pro, som också gynnades av ett bredare synfält.

4K-uppgraderingen för video hade varit trevlig, men det är förmodligen inte något som särskilt många användare kommer att tycka är jätteviktigt.

Vad vi verkligen vill se är tillägget av ett teleobjektiv på baksidan, eftersom Google Pixel 6 bara har vidvinkels- och ultravidvinkelskameror. Avsaknaden av en telefotokamera hjälper förstås till att hålla ned kostnaderna och ger Pixel 6 Pro ett extra försäljningsargument, eftersom den mobilen har en.

Men även grundmodellen Pixel 6 är dyr nog att det är en funktion vi skulle hade velat se, så förhoppningsvis kommer en att läggas till Pixel 7 för att hjälpa den att rankas bland de bästa kameramobilerna (opens in new tab).