Google Pixel 3a är ett budget flaggskepp med ett pris i mellanklassen

Det har gått rykten om Google Pixel 3a och Google Pixel 3a XL ett tag nu och nu har de äntligen tillkännagivits under Google IO 2019. De finns till och med redan tillgängliga att köpa i vissa regioner, för ett mycket billigare pris än sina kraftfullare syskon.

Google Pixel 3a har ett pris på 399 dollar (cirka 3 800 kronor), medan Google Pixel 3a XL har ett pris på 479 dollar (cirka 4 600 kronor). Notera att dessa priser är direkt omvandlade och kan komma att skilja sig när mobilerna släpps på den svenska marknaden. Båda modeller ska finnas tillgängliga via företagets officiella hemsida redan nu, men de kan vara ganska svåra att få tag på i Sverige just nu. Pixel-mobilerna finns nämligen inte tillgängliga hos svenska operatörer utan går bara att få tag på från bland annat Elgiganten. De nya, billigare modellerna verkar fortfarande inte finnas tillgängliga hos svenska återförsäljare, men kan komma att dyka upp senare.

