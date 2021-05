Google IO 2021: Fyra stora saker vi förväntar oss att få se och två vi inte tror kommer att dyka upp

Googles årliga programvarufokuserade evenemang är snart här, då Google IO 2021 kommer att dra igång den 18 maj.

Årets evenemang kommer enbart att hållas online, av uppenbara skäl, men det innebär inte att det inte kommer att bjuda på några stora tillkännagivanden. Det är inte särskilt mycket som har bekräftats ännu, men vi har genom en kombination av läckor, rykten och tidigare år, fått en ganska bra uppfattning om vad vi kan förvänta oss.

Här nedanför hittar du en översikt över de största nyheterna vi förväntar oss att få se under Google IO 2021. Längre ner har vi även listat två stora saker som vi tror att vi kommer bli tvungna att vänta längre på.

1. Android 12

Android 12 kommer utan tvekan att dyka upp på Google IO. I själva verket är det troligtvis showens stjärna.

Detta kommer faktiskt inte att vara vår första titt på Android 12, eftersom den redan är tillgänglig för utvecklare i en förhandsgranskningsform. Men baserat på tidigare form (och en officiell färdplan) är det troligt att Google kommer att avslöja mer information om det och till och med släppa den första offentliga betaversionen. Så du kommer att kunna prova det själv om du har en kompatibel mobil - vilket sannolikt betyder Google Pixel 5 eller en annan ny Pixel-modell, eventuellt tillsammans med några fler mobiler.

Detta är dock inte den slutgiltiga versionen av Android 12 - den kommer förmodligen inte att dyka upp förrän i september.

När det gäller vad Android 12 kommer att bjuda på, kan vi baserat på utvecklarbetan och olika läckor förvänta oss en omdesignad meny för snabbinställningar, en vilolägesfunktion för appar, en papperskorg, möjligheten att enkelt dela Wi-Fi-lösenord, förbättringar till olika skärmar, ett förbättrat enhandsläge och massor av andra saker.

2. Google Pixel 5a

Även om Google IO tenderar att fokusera på programvara är det inte ovanligt att också få se ny hårdvara presenteras vid evenemanget, och i år kommer hårdvaran sannolikt att inkludera Google Pixel 5a.

Pixel 3a tillkännagavs på Google IO 2019 och om pandemin inte drabbat Google IO 2020 så hårt, hade vi troligen fått se Pixel 4a presenteras där - men istället fick den en senare lansering i augusti.

Det betyder att det är möjligt att vi inte kommer att få se Pixel 5a förrän någon gång i augusti, men Google IO 2021 är fortfarande vår bästa gissning.

Rykten tyder på att Pixel 5a kommer att ha en 6,2-tums Full HD+ OLED-skärm, en dubbelkamera, en plastkropp och kraft som platsar i mellansegmentet. Det kanske inte är den mest spännande mobilen, men det kan bli ett starkt alternativ som en kameramobil i mellansegmentet och en som sannolikt kommer att säljas till ett lockande pris.

Google har inte lagt jättemycket uppmärksamhet på Wear OS under de senaste åren, men det kan komma att ändras, och det kan hända att vi får se några stora tillkännagivanden under Google IO 2021.

Vi har nyligen fått se ett gäng nya Wear OS-funktioner dyka upp, bland annat att det kommer att få Gboard och ett UV-index, och Google har lovat att det kommer att komma mer i år. En av presentationerna som är inplanerade under Google IO har dessutom titeln: " Create your first Tile in Wear", vilket är en stark hint om att tredjepartsstöd för Tile-brickor kommer att läggas till.

Men vi hoppas på att få se mycket mer utöver det. Eftersom Google köpt upp Fitbit, och det faktum att Samsung ryktas byta över till Wear OS för Galaxy Watch 4 och Galaxy Watch Active 4, verkar det som om det kan vara stora saker på gång för plattformen framöver - och Google kommer eventuellt att presentera några av dem under IO.

4. Pixel Buds A

Pixel 5a är kanske inte den enda nya hårdvara vi kommer att få se på Google IO 2021, då Pixel Buds A också kan dyka upp. De har inte kopplats specifikt till evenemangen, men rykten tyder på att de kommer att dyka upp inom kort.

Enligt ryktena kommer de att ha pekkontroller för att kontrollera musikuppspelning och för att komma åt Google Assistant. De kommer tydligen att ha en liknande rund design som de vanliga Pixel Buds. Det är dock fortfarande mycket vi inte vet om dem, så vi får helt enkelt vänta och se om du de dyker upp eller inte.

Vad vi förmodligen inte kommer att få se

Även om vi sannolikt kommer att få se ett antal olika saker presenteras vid Google IO 2021, går det även några rykten om kommande Google-produkter som vi nästan är säkra på att vi inte kommer att få se. Här går vi igenom två av de största.

1. Google Pixel 6

Google Pixel 6 kommer att bli företagets flaggskeppsmobil under 2021, men vi hade blivit förvånade om den dök upp under Google IO. Detta då företaget alltid lanserat sina nya flaggskeppsmodeller senare under året.

Vi brukar alltid få se dem i oktober, bortsett från Pixel 5, som lanserades den 30 september 2020. Oavsett så känns slutet av september eller någon gång i oktober mer troligt för Pixel 6.

Det är förhoppningsvis värt väntan dock, då rykten talar om en stor designuppdatering och skräddarsydda chipset, som för närvarande har kodnamnet Whitechapel. Dessa kommer nödvändigtvis inte att vara bättre än ett Snapdragon-alternativ, men det kan göra det möjligt för Google att skapa en bättre enhetlighet mellan hårdvara och mjukvara, ungefär som Apple har gjort med sina iPhone-chipset.

Pixel 6 kan också ha stöd för videoinspelningar vid 4K med den främre kameran, en fingeravtrycksläsare inbyggd i skärmen och möjligen till och med en främre kamera under skärmen - även om det känns mindre troligt.

2. Google Pixel Watch

Det har gått rykten om en Google Pixel Watch länge nu, men vi har fortfarande inte hört något om ett släppdatum för enheten.

Bristen på rykten - både kring släppdatum och själva enheten - får det att kännas väldigt osannolikt att Pixel Watch kommer att dyka upp så tidigt som Google IO, även om det hade gått väldigt bra ihop med alla Wear OS-tillkännagivanden företaget förväntas göra.

Om vi får se den alls i år, känns det mycket mer troligt att den kommer att presenteras tillsammans med Google Pixel 6 i september eller oktober.

Om och när Google Pixel Watch lanseras, föreslår rykten att den kan få en fysisk krona, en cirkulär skärm och ett helt gäng fitnessfunktioner som bland annat SpO2-spårning och detektering av sömnapné, samt möjligheten att alltid lyssna på röstkommandon utan att dränera batteriet.