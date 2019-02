Den senaste betan av Google Chrome för Android innehåller ett experimentellt "mörkt läge"

För att ytterligare bevisa att 2019 kommer att bli året av det mörka läget, har Googles senaste Chrome 73-beta för Android avslöjat en tidig titt på mobilwebbläsarens kommande nattvänliga visningsalternativ.

De har redan avslöjat sina planer om att introducera ett mörkt läge på sina macOS- och Windows 10-webbläsare och nu verkar Android stå näst på tur. Testet är fortfarande i sina tidigaste stadier och dyker endast upp i pop-up-menyer när "Night Mode" på Android 9 Pie är inställt på "Always On" under "Developer Options". Detta enligt en rapport från 9to5Google.

Som du kan se på bilderna nedan, gör det experimentella mörka läget pop-up menyer gråa, istället för deras vanliga helvita design.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Källa: 9to5Google

Baserat på dessa bilder är det tydligt att det finns mycket jobb kvar med det mörka läget på Chrome för Android, då till exempel URL-text fortfarande visas i svart, något som gör det ganska svårt att läsa mot en grå bakgrund.

Bortsett från pop-up-menyer verkar dessutom Chromes mörka läge vara frånvarande från resten av applikationen. Om ett mörkt läge för Googles Android-webbläsare faktiskt släpps, förväntar vi oss att dess vanliga menyer, adressrad och navigationssektion också kommer att få nya mörkare designer.

Om du vill testa det experimentella mörka läget själv, kan du ladda ned den senaste versionen av Chrome Beta-applikationen från Google Play Store redan nu, men du kommer att behöva en mobil som kör Android 9 Pie för att det ska fungera.