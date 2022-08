Google arbetar på att lägga till en viktig funktion som länge saknats i Wear OS

Om du byter till en ny mobil och håller dig till samma Wear OS (opens in new tab)-smartklocka, är ditt enda (officiellt stödda) alternativ för tillfället att återställa klockan och börja om från början. Det är inget idealiskt scenario – men det ser ut som om en lösning är på väg.

XDA Developers (opens in new tab) har nämligen upptäckt att det nu finns kod i Google Play Services-appen för Android som refererar till att kunna säkerhetskopiera Wear OS-data till Google One i molnet, innan det synkroniseras tillbaka till smartklockan (förmodligen efter ett mobilbyte).

Det finns exempelvis text där det står; "Säkerhetskopiera din enhet med Google One", tillsammans med alternativet att välja ett Google-konto att använda för säkerhetskopieringen. Från koden som har upptäckts tidigare, ser det ut som om detta kommer att vara en opt-in-funktion.

Behöver några nya, stora funktioner

Vad vi vet hittills finns det ingen indikation på när funktionen kan bli tillgänglig för användarna. Google har inte sagt något officiellt och det är inte klart hur stor prioritet det är för Googles ingenjörer som arbetar med Wear OS.

Den förestående ankomsten av Google Pixel Watch – som förväntas dyka upp i september eller oktober – skulle vara det perfekta tillfället att lägga till några större nya funktioner till Wear OS. Vi antar att de flesta smartklockor som kör Wear OS, eller åtminstone de som lanserats under de senaste åren, kommer att få uppgraderingen.

Samsung lanserade nyligen Galaxy Watch 5 (opens in new tab) och Galaxy Watch 5 Pro (opens in new tab), och Apple Watch 8 (opens in new tab) förväntas också att dyka upp inna årets slut, så konkurrensen på marknaden för smartklockor är tuffare än någonsin när Google förbereder sin första produkt i denna kategori.

Google når dit till slut

Det känns uppmuntrande att se att Google äntligen arbetar med molnsäkerhetskopior för Wear OS, men med tanke på företagets expertis inom allt som rör internet är det något av en besvikelse att det tagit Google så lång tid att lägga till funktionen.

Google tog också god tid på sig för att fixa säkerhetskopior för Android: att få din mobildata överförd till en ny enhet var krångligt i många år, innan Google äntligen släppte officiella appar och tjänster (inklusive Google One) för att göra processen mycket enklare.

Du kan nu säkerhetskopiera data från en Android- eller iOS-enhet till Google One, och det räknas inte in i ditt lagringsutrymme heller (så det spelar ingen roll om du betalar för mer utrymme eller inte). Det är troligt att Wear OS-versionen kommer att fungera på samma sätt.

Men förvänta dig inte att den kommer att dyka upp snart - enligt koden som har upptäckts i Google Play är det här en funktion som fortfarande är i ett väldigt tidigt skede, så det kan dröja ett tag innan du sömlöst kan flytta Wear OS-smartklocka mellan mobiler.