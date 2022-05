Glöm PS5 - Sony tjänar multum på PC-spel

Sonys PC-portar för PlayStation-spel (opens in new tab) kommer att tjäna mycket mer pengar under det kommande året, även om företagets PC-projekt redan går bra vad gäller intäkter.

Detta blev klart under ett möte med företagets aktieägare där Sony presenterade ett gäng grafer, varav en beskrev intäkter från PC-portar, som visade att de dragit in hela 80 miljoner dollar under det senaste räkenskapsåret (fram till slutet av mars).

Det är intäkterna från Horizon: Zero Dawn (opens in new tab), God of War och Days Gone, men Sony tror att ännu större saker är på gång. Under nästa räkenskapsår räknar nämligen företaget med att deras PC-spel (opens in new tab) kommer att tjäna enorma 300 miljoner dollar, vilket nästan fyrdubblar siffran från det senaste året (och är inte långt ifrån en niofaldig ökning jämfört med de 35 miljoner dollar som företaget drog in under 2020).

Det är förstås ett stort steg i intäkter och det väcker frågan: vad har Sony på gång för att göra dem så övertygade om att intäkterna från PC-portar (opens in new tab) kommer att öka ytterligare?

Liveservice-spel kommer troligen att dominera

Det finns bara ett spel som Sony för närvarande har tillkännagett officiellt för PC och det är Uncharted: Legacy of Thieves Collection (opens in new tab) (som bör släppas ganska snart). Uppenbarligen är det efterlängtat av många och kan förväntas gå bra, men det kommer bara att vara en bit i ett större pussel när det kommer till att samla in några hundra miljoner i PC-intäkter.

Som PC Gamer (opens in new tab) påpekar, är sannolikheten att denna inkomstprognos inkluderar det uppsving Sony kommer att få från att köpa upp Bungie och den stora summa som samlats in av Destiny 2.

Dessutom finns det en graf som visar att Sony förväntar sig att ha tre liveservice-spel under det kommande året, vilket garanterat kommer att resultera i stora intäkter, varav ett förmodligen är Destiny 2. Det enda spelet som faktiskt nämns i den prognosen är MLB The Show 2022, även om det inte finns på PC. Inte än i alla fall, men det kan komma att portas till PC.

Det lämnar ändå en tredje liveservice-titel helt okänd och med tanke på potentialen att tjäna pengar på den här typen av spel kan den mycket väl släppas även till PC och därmed en större publik.

Oavsett vad det blir, tror vi inte att PC-spelare kommer att vara super ivriga över MLB The Show (tja, vissa kanske), men de riktigt heta titlarna när det kommer till PC-portar är sådana som Bloodborne och Spiderman-spelen.

Det finns ett svagt hopp om att något i den stilen skulle kunna hända med tanke på att så många som upp till 20% av Sonys titlar förväntas komma till PC under nästa år – och närmare 30% när vi går in i 2025. Vi håller tummarna, även om vi gissar på att större delen av Sonys intäkter kommer att trilla in från deras liveservice-titlar.