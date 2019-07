Game Freak svarar på kritik från fans gällande Pokédexet i Pokémon Sword and Shield

Producenten av Pokémon Sword and Shield, Junichi Masuda, har gått ut med ett uttalande till alla fans av serien, där han svarar på den negativa reaktionen som följde efter den senaste nyheten om att alla Pokémon inte kommer att finnas tillgängliga i spelet.

Det var under E3 2019 som det blev klart att Sword and Shield (den åttonde generationen av Pokémon-spel) inte kommer att låta spelare fånga alla pokémon eller importera fångster som gjorts utanför den nya Galar-regionen via Pokémon Home. Detta innebär att Sword and Shield blir de första spelen i huvudserien som inte har stöd för varenda Pokémon - ett antal som nu är över 800. Det är ganska många fler jämfört med de ursprungliga 151 pokémon som fanns med i de första spelen.

De negativa reaktionerna från fans kom snabbt och Masuda tog upp detta i en intervju med Famitsu under juni månad. I denna intervju förklarade han svårigheterna med att rendera så många Pokémon-modeller till Nintendo Switch till rätt grafisk kvalitet och lyfte fram utmaningen med att balansera varenda litet monster i strider. Även om det hade varit ett svårt beslut, visste han att det var ett han skulle bli tvungen att göra så småningom och bestämde sig för att "välja kvalitet".

Fånga så många du kan

I det senaste uttalandet som laddades upp på den officiella Pokémon-sidan, står Masuda vid beslutet trots missnöjet från fans (som han svarar på med en beundransvärd positiv tvist).

"Tack till alla våra fans för att ni bryr er så mycket om Pokémon. Nyligen delade jag med mig av nyheten om att vissa Pokémon inte kommer att kunna överföras till Pokémon Sword and Shield. Jag har läst alla era kommentarer och uppskattar er kärlek och passion för Pokémon".

"Vi har, precis som ni, en oerhörd kärlek och passion för Pokémon och varenda litet monster är väldigt viktiga för oss. Efter att ha utvecklat Pokémon-spelen under så många år, har detta varit ett väldigt svårt beslut för mig. Jag vill göra en sak klar: Även om en viss Pokémon inte finns tillgänglig i Pokémon Sword and Shield, betyder det inte att den inte kommer att dyka upp i framtida spel".

Masuda påpekade sedan: "Världen av Pokémon fortsätter ständigt att utvecklas. Galar-regionen erbjuder nya Pokémon att möta, tränare att strida mot och äventyr att ta sig an. Vi lägger ned själ och hjärta i dessa spel och vi hoppas att ni ser fram emot att följa med oss på denna nya resa".

Pokémon Sword and Shield kommer att släppas till Nintendo Switch den 15 november.